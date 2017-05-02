خبرگزاری مهر، گروه استانها- فاطمه زیراچی، رقیه رحمتی راد: خراسان جنوبی با داشتن ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان در شرقیترین نقطه کشور بهواسطه داشتن مرزنشینانی غیور و نیروهایی میهندوست امنترین مرزهای کشور را دارد که بدون شک باید در راستای حفظ و پایداری امنیت، شرایط حضور هر چه بیشتر مرزنشینان را در مرز فراهم و در راستای حل مشکلات آنها تلاش شود.
اما اکنون باید سخن از حالوروز مرزنشینانی در شرقیترین منطقه کشور بگوییم که فقر حرف آخر را در زندگیشان میزند چرا که از منافع مرزی حتی کارگری و باربری هم نصیبشان نمیشود.
این روزها وقتی مسئولان استان در صحبتهایشان میگویند «اگر همین یارانه ۴۵ هزارتومانی دولت نبود، الآن مرز شرقی خراسان جنوبی خالیشده بود» یعنی اینجا فقر بیداد میکند و حمایت از مرزنشین فقط حرف است.
شعارهای انتخاباتی و توجه به شرق
باید گفت تا کنون بسیاری از همین روستاهای حاشیه مرز خالی از سکنه شدهاند و این زنگ خطری برای امنیت شرق است. طبق آخرین آماری که مسئولان اعلام کردهاند یک هزار و ۷۰۳ روستا در خراسان جنوبی خالی از سکنه است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس هم بیشترین آمار خالی از سکنه شدن را مربوط به روستاهای حاشیه مرز اعلام کرده و گفته است: «۵۰ درصد روستاهای حاشیه مرز در استان طی ۱۰ سال گذشته خالی از سکنه شده است و مرزنشینان با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند اما هنوز هم در سطح مسئولان مرکز به این منطقه توجهی نمیشود.»
اما امروز در حالی دولت سخن از توجه به شرق کشور در فضای انتخاباتی میگوید که مرزنشینان شرقیترین استان کشور نصیبی از این توجهات نبردهاند.
سخنان رئیسجمهور در دفاع از عملکرد دولت برای توجه به شرق موردانتقاد نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف قرار گرفت و محمدباقر عبادی گفت: مردم خراسان جنوبی تشنهاند، راهآهن ندارند، مرزهای ما دارد خالی میشود این کجایش توجه به شرق معنی میشود.
و اما تنها اقدامی که برای حمایت از مرزنشینان آنهم در سال ۹۰ آغاز شد طرحی به نام اختصاص «سهمیه سوخت مرزنشینی» بود که گویا بازهم مرزنشین واقعی از این مزیت نصیبی نبرده است.
طرح فروش سوخت مرزنشینان استان از اواخر اردیبهشتماه سال ۱۳۹۰ پیرو مصوبه شماره ۱۱۶۶۸۹ آغاز شد، اما متأسفانه این طرح در حال حاضر دارای مشکلاتی زیادی است و افرادی غیر مرزنشین از عواید این طرح بهرهمند میشوند و وجود برخی از قوانین باعث شده مرزنشینان واقعی از دریافت سهمیه سوخت عقب بمانند.
شرایط بهگونهای شده که اکنون از ۱۶ هزار خانوار مرزنشین واقعی که مشمول دریافت عواید سوخت مرزنشینی هستند، تنها هفت هزار و ۶۵۶ خانوار سهمیه سوخت را دریافت کنند.
همچنین وجود مشکلات دیگری اعم از مالیاتهای سنگین، تأمین اجتماعی و تقلیل کالاهای خوراکی؛ مرزنشینان را از فعالیت بازداشته که نیازمند توجه جدی از سوی دولت است، چراکه بنا به گفته مسئولان اگر مرزنشینان مرزهای استان را خالی کنند امنیت شرق برای دولت هزینهبر خواهد شد.
جای خالی مرزنشینان واقعی در لیست دریافت سوخت مرزنشینی
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: فروش سوخت یکی از راههای تأمین هزینههای مرزنشینان است.
الله نظر اسعد زاده با بیان اینکه طرح فروش سوخت مرزنشینان طی کمتر از دو سال گذشته در خراسان جنوبی آغاز شده است، افزود: این طرح دارای مشکلاتی است که باید رفع شود.
سهمیه سوخت مرزنشینان بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و این در حالی است که برخی از مرزنشینان واقعی در این آمار نیامدهاند وی با اشاره به مشکلات طرح فروش سوخت مرزنشینان استان بیان کرد: در راستای این طرح، سهم سوخت خانوارهای یکنفره، پنجنفره و ۱۰نفره با یکدیگر تفاوتی نداشته و به یک میزان واریزی داریم.
اسعد زاده با بیان اینکه تخصیص سهمیه سوخت مرزنشینان بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: این در حالی است که برخی از مرزنشینان واقعی در این آمار نیامدهاند.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی تاکید کرد: باید آمار دقیق مرزنشینان خراسان جنوبی پایش شود.
کارت الکترونیک مشکلی پیش روی سوخت مرزنشینان
اسعد زاده اظهار کرد: به آن دسته از افرادی سوخت مرزنشینی تعلق میگیرد که در شعاع ۲۵ کیلومتری مرز قرار داشته باشند.
وی دریافت کارت الکترونیک معتبر مرزنشینان را از دیگر شرایط لازم برای دریافت سوخت مرزنشینان دانست و افزود: همچنین این کارت باید فعال شده باشد و آمار آنها نیز در سامانه مرزنشینان کشوری به ثبت رسیده باشد.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی بیان کرد: برای دریافت کارت مرزنشینان طی هر سال، دو ماه در نظر گرفتهشده و این در حالی است که اگر فردی موفق به دریافت کارت نشود، باید ۱۰ ماه دیگر را به انتظار بنشیند.
وی با بیان اینکه تعدادی از مرزنشینان واقعی موفق به دریافت این کارت نشدهاند، اظهار کرد: عدم مراجعه برخی از مرزنشینان برای دریافت کارت الکترونیک یکی از علل این امر است.
اسعد زاده بیان کرد: برای برخی از افرادی که در راستای دریافت کارت الکترونیک مرزنشینان مراجعه کردند، تا مرحله صدور آن به دلیل طولانی بودن پروسه، اعتبار کارت نیز به پایان میرسد.
وی با بیان اینکه برای تمدید کارت الکترونیک مرزنشینان نیز مبالغی هزینه میشود، افزود: این هزینه برای مرزنشینان مضاعف بوده و باید موردبررسی قرار گیرد.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی ادامه داد: طی ابلاغ مصوبهای در آیندهای نزدیک، دریافت کارت الکترونیک مرزی شش ماهه میشود.
۷۶۵۶ خانوار مرزنشین سوخت دریافت میکنند
اسعد زاده با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار خانوار مرزنشین در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: این در حالی است که تنها به هفت هزار و ۶۵۶ خانوار سوخت تعلق میگیرد.
وی با بیان اینکه عواید سوخت مرزی تاکنون طی دو مرحله بهحساب سرپرست خانوارها واریز شده است، گفت: مرحله سوم تا پایش آمار دقیقی از مرزنشینان استان واریز نخواهد شد چرا که در شرایط کنونی افراد غیر مرزنشین از عواید این طرح بهرهمند میشوند.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به چگونگی فروش سوخت مرزی بیان کرد: سوخت مرزنشینان به افغانی و از طریق مزایده به فروش میرسد.
عواید سوخت مرزی مرحله سوم تا پایش آمار دقیق از مرزنشینان استان واریز نخواهد شد چرا که در شرایط کنونی افراد غیر مرزنشین از عواید این طرح بهرهمند میشوند وی بیان کرد: تحویل سوخت به مرزنشینان برای فروش به ساکنان آن سوی مرز از سیاست های مورد رضایت مردم ساکن در حاشیه مرز است که در بهبود معیشت آنان تأثیر مثبتی دارد.
اسعد زاده از صدور کارت ویژه سوخت مرزنشینان در استان خبر داد و گفت: این کارت برای واجدین شرایط و مشمولان بهرهبردار از عواید سوخت صادرشده که برای دریافت این عواید مشکلی نداشته باشند.
مالیات های گزاف زخمی بر تن مرزنشینان شرق
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی اظهار کرد: مرزنشینان در تمامی کشور بهخصوص در خراسان جنوبی مردمانی سختکوش، قانع، شجاع، دین دار و میهندوست هستند.
وی ادامه داد: این افراد علاوه بر حفظ امنیت مرزها، برای دفاع از خاک وطن بدون دریافت هیچ هزینهای آماده هستند.
اسعد زاده بیان کرد: همچنین مرزنشینان در زمینههای تولید و سازندگی اعم از کشاورزی و دامداری نقش بارزی را در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و مدیریتی صرفه جویانه ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه به تأیید رستههای ذیربط، بخشی از امنیت بینظیر خراسان جنوبی به دلیل همکاری و مجاهدت مرزنشینان است، گفت: بنابراین باید این افراد موردتوجه ویژه قرار گیرند.
پرداخت مالیات های سنگین از جمله مشکلاتی است که گریبان گیر این قشر فداکار شده استاسعد زاده با اشاره به مشکلات پیش روی مرزنشینان، بیان کرد: پرداخت مالیات های سنگین از جمله مشکلاتی است که گریبان گیر این قشر فداکار شده است.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی بیان کرد: بخشودگی مالیات معوقه و معافیت مالیاتی را از مسئولان ذیربط خواستاریم.
سهمیههایی که آب رفته اند
اسعد زاده بیان کرد: طی مصوبهای از سوی هیئت مدیران، کالاهای خوراکی مرزنشینان به نصف، تقلیل یافته است.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی ادامه داد: این امر باعث عدم فعالیت برخی از مرزنشینان شده که باید موردتوجه قرار گیرد.
وی از فعالیت ۱۴ تعاونی مرزنشین در استان خبر داد و افزود: این تعاونیها دارای بیش از ۲۰۰ هزار نفر عضو هستند.
بنا به گفته اسعد زاده، در حال حاضر ۱۰ تعاونی مرزنشین فعال بوده و چهار تعاونی نیز غیرفعال است.
سامانه مرزنشینی و حکایت اطلاعات اشتباه
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: برخی از مرزنشینانی که در ابتدای امر در سامانه ثبتنام کردهاند، آدرس و یا محل سکونت را اشتباه ثبت کردهاند.
الیاس جویبان با بیان اینکه این امر باعث شده که از شرایط دریافت سوخت مرزنشینان محروم بمانند، گفت: باید این افراد به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و از طریق سامانه مرزنشینان، اطلاعات خود را ویرایش کنند.
وی ادامه داد: مرزنشینان برای دریافت کارت الکترونیک مرزنشینی تنها در مهرماه و آبان ماه میتوانند مراجعه کنند اما برای ویرایش اطلاعات در تمامی ماهها میتوانند اقدام کنند.
جویبان با اشاره به اختصاص سهمیه سوخت خانوارهای مرزنشین بیان کرد: میزان سرانه واریزی این خانوارها بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون ۵۴ هزار و ۵۵۱ خانوار در سامانه مرزنشینی خراسان جنوبی ثبتنام کردهاند.
صدور بیش از ۵۰ هزار کارت الکترونیک مرزنشینان
جویبان ادامه داد: از این میزان برای ۵۰ هزار و ۸۰۲ خانوار کارت الکترونیک مرزنشینی صادر شده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۴۹ هزار و ۱۸۲ خانوار کارت الکترونیک خود را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به سهمیه مرزنشینان استان برای سال جاری بیان کرد: با توجه به محروم بودن تمام نقاط مرزی خراسان جنوبی، سهمیه سوخت مرزنشینان برای سال جاری به ازای هر نفر ۱۵۰ دلار سهمیه ارزی تعیین شده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین مهلت تمدید کارت های مرزنشینان تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام شده است.
سوخت مرزنشینان را با نرخ دو قارون خریداریم
نماینده اتاق بازرگانی فراه در خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: سوخت مرزنشینان خراسان جنوبی را با نرخ رایج دو قارون میخریم.
غلام صدیق خواستار فروش سوخت مرزنشینان به افغانیها شد و افزود: در شرایط کنونی این سوخت به افغانیها داده نمیشود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مرزی های خراسان جنوبی گفت: تبادل کالا در مرز یک طرفه است بهگونهای که تنها افغانستان تمام کالاهای خراسان جنوبی را میپذیرد.
غلام صدیق بیان کرد: بسیاری از کالاهای افغانستان در پشت مرز قرار داشته و خراسان جنوبی آنها را قبول نمیکند.
بدون شک عدم توجه به مرزنشینان خراسان جنوبی بهعنوان مدافعان مرزهای شرقی مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. حذف برخی قوانین دستوپا گیر، ایجاد مصوبات تشویقی برای فعال شدن برخی تعاونیهای مرزنشین میتواند نقش اقتصادی در مسیر تأمین امنیت مرزها را داشته باشد.
نظر شما