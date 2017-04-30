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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۰

انتشار کلید در ۱۳ اردیبهشت؛

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ منتشر شد

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ منتشر شد

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ در سایت سازمان سنجش منتشر شد و کلید این آزمون از روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هریک از کدرشته های امتحانی به طور جداگانه قابل دریافت است و داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش مجموعه سئوالات را دریافت کنند.

سازمان سنجش ۱۴۱ دفترچه مجموعه سئوالات این آزمون را منتشر کرده است.

داوطلبان پس از انتشار کلید آزمون می توانند از پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت تا دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نسبت به طرح سئوال خود به صورت اینترنتی اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه با حضور بیش از ۸۷۸ هزار داوطلب برگزار شد.

کد مطلب 3965605

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