هلال احمر استان سمنان به ۲۴حادثه امداد رسانی کرد

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه نیروی هلال احمر استان سمنان در ۲۴عملیات مختلف از تاریخ دوم لغایت هشتم اردیبهشت ماه سالجاری امداد رسانی کرده است، ابراز داشت: از این موارد هشت مورد حادثه جاده ای، ۱۴مورد خدمات حضوری، یک مورد سیل و آبگرفتگی، یک مورد حادثه شهری را شامل می شود.

وی با بیان اینکه هلال احمر در چهار مورد رهاسازی نیز امداد رسانی کرد، افزود: ۱۱۲ نفر در حوادث یک هفته اخیر دچار حادثه شدند که باید گفت در مجموع حوادث ۱۶ نفر اسکان داده شدند و ۷۷ نیروی عملیاتی در این حوادث حضور داشتند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه۷۰ نفر در حوادث جاده ای حادثه دیدند، ابراز داشت: آمار بالای حوادث جاده ای نشان از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان حکایت دارد که باید با رعایت سرعت مطمئن و با هوشیاری و تمرکز در محورهای استان تردد کرد و در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی در اولین پایگاه استراحت و سپس طی مسیر کرد.

یحیایی میانگین زمان حضور در صحنه عملیاتی را هشت دقیقه اعلام و تصریح کرد: نیروهای هلال احمر بلافاصله بعد از تماس های مردمی با شماره ۱۱۲در محل حاضر و امداد رسانی را انجام می دهند که باید توجه داشت مردم در صورت داشتن هرگونه مشکل می توانند یا به صورت حضوری در پایگاه ها مراجعه و یا با تماس تلفنی نیروهای امداد و نجات را در جریان حادثه قرار دهند.

وی با بیان اینکه در مجموع حوادث استان متاسفانه یک نفر جان باخت، افزود: از مجموع حوادث هفته گذشته یک نفر فوت شد که نشان می دهد اندکی صبر و شکیبایی و هوشیاری می تواند از بروز حوادث تلخ این چنینی جلوگیری کند و همچنین از گروه های کوهنوردی تقاضا داریم در این ایام سال که در کوهستان با مه گرفتگی و سیلاب های ناگهانی مواجه هستیم قبل از حرکت هلال احمر را در جریان صعود خود قرار داده و از استقرار در رودخانه های فصلی به شدت امتناع کنند.