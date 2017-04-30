پیوند سر روی موشها انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، سرجیو کاناوارو جراح جنجالی و شیائوپینگ رن سر یک موش کوچکتر را به بدن موشی بزرگتر پیوند زده اند. آنها اعلام کرده اند پس از عمل جراحی فعالیت مغز موش ادامه داشته است.

در این عمل جراحی همچنین از موش سومی نیز استفاده شد تا فشار خون در موش های تحت عمل یکسان باقی بماند و گرنه هر دوی آنها طی عمل می مردند.

این آزمایش روی چند موش اجرا شده که بیشتر آنها فقط ۳۶ ساعت پس از عمل زنده ماندند. اما به هرحال موفقیتی برای کاناوارو به حساب می آید زیرا هدف او انجام عمل جراحی و اجتناب از خونریزی بیش از حد بود.

این جراح جنجالی پیش از این عمل جراحی مشابهی روی سگی انجام داد که ستون فقرات حیوان دچار مشکل بود. اما مشخص نیست این سگ پس از عمل چقدر زنده مانده است.

درهرحال با وجود احتمال کم زنده ماندن موش ها پس از عمل، کاناوارو همچنان معتقد است که این گامی مهم در روند انجام جراحی سر برای انسان است.