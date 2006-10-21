  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۳

رئيس دانشگاه پيام نور خبر داد:

پذيرش اولين دوره دانشجوي فراگير در دانشگاه پيام نور / راه اندازي شعب پيام نور در مناطق آزاد

پذيرش اولين دوره دانشجوي فراگير با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در بهمن ماه سال جاري در دانشگاه پيام نور عملي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عليرضا علي احمدي صبح امروز در جمع خبرنگاران مهر، فارس و واحدي مركزي خبر و پيك سنجش با بيان اين مطلب افزود: در اين برنامه پذيرش دانشجو در نوع اول مانند سال هاي گذشته انجام خواهد شد اما در نوع جديد، پذيرش طبق برنامه ريزي چند بخشي و با سبك و رشته هاي جديد درسي انجام خواهد شد.

وي اظهار داشت: پذيرش دانشجو در نوع جديد پذيرش در رشته هاي مهندسي اجرايي، مهندسي جامع، نانو فناوري، مهندسي ايمني، فناوري اطلاعات با گرايش هاي مختلف و برخي رشته هاي علوم انساني انجام خواهد شد.

رئيس دانشگاه پيام نور خاطر نشان كرد: در روش جديد پذيرش دانشجو، دوره كارشناسي به دو مقطع اول در شهرهاي كوچك و رشته هاي مهندسي كشاورزي و علوم اجتماعي و مقطع دوم در مراكز بزرگ و با سابقه دانشگاه تقسيم مي شود.

علي احمدي تاكيد كرد: دانشجوياني كه مقطع اول را پشت سر گذاشته باشند و تمايلي به ادامه تحصيل در مقطع دوم نداشته باشند مدرك كارداني دريافت خواهند كرد.

رئيس دانشگاه پيام نور در خصوص فعاليت هاي برون مرزي اين دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه پيام نور در حوزه هاي برون مرزي با برخي كشورها و دانشگاه هاي جهان در زمينه هاي تبادل استاد و دانشجو و گسترش تحصيلات تكميلي تعاملاتي برقرار كرده است.

وي گفت: چندي پيش نيز در راستاي سياست هاي برون مرزي دانشگاه تفاهم نامه اي با دانشگاه چين امضا شد كه بر اساس آن بر تبادل استاد و دانشجو، گسترش زبان فارسي و همكاري در زمينه تحصيلات تكميلي و مسائل فرهنگي ميان دو دانشگاه تاكيد شد.

علي احمدي ادامه داد: تاكنون دانشگاه پيام نور از 32 كشور جهان بدون كنكور و از طريق سايت دانشگاه پذيرش دانشجو داشته است.

رئيس دانشگاه پيام نور تاكيد كرد: چندين شعبه دانشگاه پيام نور نيز تا چندي ديگر در مناطق آزاد راه اندازي خواهد شد تا امكان پذيرش دانشجو بدون كنكور در اين شعب فراهم شود.

