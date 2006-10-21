پذيرش اولين دوره دانشجوي فراگير در دانشگاه پيام نور / راه اندازي شعب پيام نور در مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عليرضا علي احمدي صبح امروز در جمع خبرنگاران مهر، فارس و واحدي مركزي خبر و پيك سنجش با بيان اين مطلب افزود: در اين برنامه پذيرش دانشجو در نوع اول مانند سال هاي گذشته انجام خواهد شد اما در نوع جديد، پذيرش طبق برنامه ريزي چند بخشي و با سبك و رشته هاي جديد درسي انجام خواهد شد.

وي اظهار داشت: پذيرش دانشجو در نوع جديد پذيرش در رشته هاي مهندسي اجرايي، مهندسي جامع، نانو فناوري، مهندسي ايمني، فناوري اطلاعات با گرايش هاي مختلف و برخي رشته هاي علوم انساني انجام خواهد شد.

رئيس دانشگاه پيام نور خاطر نشان كرد: در روش جديد پذيرش دانشجو، دوره كارشناسي به دو مقطع اول در شهرهاي كوچك و رشته هاي مهندسي كشاورزي و علوم اجتماعي و مقطع دوم در مراكز بزرگ و با سابقه دانشگاه تقسيم مي شود.

علي احمدي تاكيد كرد: دانشجوياني كه مقطع اول را پشت سر گذاشته باشند و تمايلي به ادامه تحصيل در مقطع دوم نداشته باشند مدرك كارداني دريافت خواهند كرد.

رئيس دانشگاه پيام نور در خصوص فعاليت هاي برون مرزي اين دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه پيام نور در حوزه هاي برون مرزي با برخي كشورها و دانشگاه هاي جهان در زمينه هاي تبادل استاد و دانشجو و گسترش تحصيلات تكميلي تعاملاتي برقرار كرده است.

وي گفت: چندي پيش نيز در راستاي سياست هاي برون مرزي دانشگاه تفاهم نامه اي با دانشگاه چين امضا شد كه بر اساس آن بر تبادل استاد و دانشجو، گسترش زبان فارسي و همكاري در زمينه تحصيلات تكميلي و مسائل فرهنگي ميان دو دانشگاه تاكيد شد.

علي احمدي ادامه داد: تاكنون دانشگاه پيام نور از 32 كشور جهان بدون كنكور و از طريق سايت دانشگاه پذيرش دانشجو داشته است.

رئيس دانشگاه پيام نور تاكيد كرد: چندين شعبه دانشگاه پيام نور نيز تا چندي ديگر در مناطق آزاد راه اندازي خواهد شد تا امكان پذيرش دانشجو بدون كنكور در اين شعب فراهم شود.