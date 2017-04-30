خسوف کامل خورشید را روی این تمبر حساس ببینید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، نخستین خسوف کامل خورشید کامل آمریکا پس از ۳۸ سال در آگوست سال جاری اتفاق می افتد. در همین راستا اداره پست آمریکا تمبری منحصر به فرد منتشر کرده است.

کافی است فرد تمبر را لمس کند تا شاهد فرایند خسوف روی آن باشد. به عبارت دیگر انتقال گرمای دست به تصویر سبب می شود خورشید که پشت ماه پنهان است، آشکار شود. اما هنگامیکه فرد دوباره انگشت خود را از روی تمبر بر می دارد خسوف دوباره اتفاق می افتاد.

برای ساخت این تمبر از نوعی جوهر حساس به دما استفاده شده است. این جوهر نسبت به نور مافوق بنفش حساس است. جالب آنکه این تمبر باید زیرنور خورشید نگه داشته شود تا قابلیت آن مشخص شود.

همچنین پشت تمبر نقشه ای وجود دارد که مسیر خسوف در این کشور را نمایش می دهد.