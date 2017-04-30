به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های منتخب کشتی فرنگی خوزستان و کشتی آزاد نوجوانان تهران در رقابت‌های جام دوستی ایران و آفریقا که در کشور مراکش برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

بر این اساس تیم کشتی آزاد نوجوانان تهران بامداد روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت و تیم کشتی فرنگی بزرگسالان خوزستان نیز بامداد روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه راهی کشور مراکش می شوند.

ترکیب تیم های اعزامی به شرح زیر است:

کشتی آزاد نوجوانان تهران:

۴۲ کیلوگرم: سجاد بنیادی

۴۶ کیلوگرم: امید رضایی

۵۰ کیلوگرم: امیر مهدی قربانپور

۵۴ کیلوگرم: امیر ارسلان دارابی

۵۸ کیلوگرم: ابراهیم محمد نیا

۶۳ کیلوگرم: سید مبین حسینی

۶۹ کیلوگرم: سجاد مقصودی

۷۶ کیلوگرم: مهرشاد گل میشی

۸۵ کیلوگرم: علی سلمانی

۱۰۰ کیلوگرم: حامد عبداله زاده

سرمربی: احمد نجاریان

مربی: هادی داداشی

تیم کشتی فرنگی خوزستان:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی

۶۶ کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی

۷۱ کیلوگرم: عظیم گرمسیری

۷۵ کیلوگرم: فرشاد رستمی کیا

۸۰ کیلوگرم: مهدی هدایی

۸۵ کیلوگرم: مجتبی کریم فر

۹۸ کیلوگرم: محمد بیرانوند

۱۳۰ کیلوگرم: مسعود نعمت چکانی

مربیان: لقمان رضایی- فرزاد ایمانعلی زاده

سرپرست: امین کجباف

بر اساس برنامه مساقات، دیدار تیم‌های نوجوانان ایران و آفریقا روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه و دیدار تیم های کشتی فرنگی ایران و آفریقا نیز روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه برگزار می شود.