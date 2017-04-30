به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های منتخب کشتی فرنگی خوزستان و کشتی آزاد نوجوانان تهران در رقابتهای جام دوستی ایران و آفریقا که در کشور مراکش برگزار می شود شرکت خواهند کرد.
بر این اساس تیم کشتی آزاد نوجوانان تهران بامداد روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت و تیم کشتی فرنگی بزرگسالان خوزستان نیز بامداد روز سهشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه راهی کشور مراکش می شوند.
ترکیب تیم های اعزامی به شرح زیر است:
کشتی آزاد نوجوانان تهران:
۴۲ کیلوگرم: سجاد بنیادی
۴۶ کیلوگرم: امید رضایی
۵۰ کیلوگرم: امیر مهدی قربانپور
۵۴ کیلوگرم: امیر ارسلان دارابی
۵۸ کیلوگرم: ابراهیم محمد نیا
۶۳ کیلوگرم: سید مبین حسینی
۶۹ کیلوگرم: سجاد مقصودی
۷۶ کیلوگرم: مهرشاد گل میشی
۸۵ کیلوگرم: علی سلمانی
۱۰۰ کیلوگرم: حامد عبداله زاده
سرمربی: احمد نجاریان
مربی: هادی داداشی
تیم کشتی فرنگی خوزستان:
۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی
۶۶ کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی
۷۱ کیلوگرم: عظیم گرمسیری
۷۵ کیلوگرم: فرشاد رستمی کیا
۸۰ کیلوگرم: مهدی هدایی
۸۵ کیلوگرم: مجتبی کریم فر
۹۸ کیلوگرم: محمد بیرانوند
۱۳۰ کیلوگرم: مسعود نعمت چکانی
مربیان: لقمان رضایی- فرزاد ایمانعلی زاده
سرپرست: امین کجباف
بر اساس برنامه مساقات، دیدار تیمهای نوجوانان ایران و آفریقا روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه و دیدار تیم های کشتی فرنگی ایران و آفریقا نیز روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه برگزار می شود.
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