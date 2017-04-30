خبرگزاری مهر - گروه استانها - نساء کروندی: خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین نقاط جهان دارای اهمیت بسیار زیادی در ابعاد استراتژیک، اقتصادی، سیاسی و . . . است و کشورهای متعددی برای نفوذ و ماندگاری در این نقطه تلاش داشتهاند و تلاش آنها همچنان ادامه دارد.
در تهاجماتی که بیگانگان به خلیج فارس داشتهاند، با مقاومت مردم استان بوشهر روبرو شدهاند و هر بار نیز شکست خوردهاند و مقاومت مردم این دیار اجازه نفوذ را به دشمنان نداده است.
یکی از شیطنتهایی که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم، تلاش برای تغییر نام خلیج فارس به نام جعلی دیگری است که توسط برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است که ملت ایران در این راستا اعتراض خود را به خوبی بیان کردند و مانع این تغییر شدند.
روز اخراج پرتقالیها از تنگه هرمز را روز خلیج فارس نامیدند تا همه دشمنان و متجاوز گران بدانند که اگر بخواهند کوچکترین تجاوزی به این سرزمین داشته باشند همچنان مانند گذشته با پاسخ کوبنده ملت ایران روبرو خواهند شدخلیج فارس امروز برای ما تنها سومین خلیج جهان از نظر وسعت نیست بلکه سند افتخاری است که بیانگر ایستادگی، مقاومت و افتخار کشور و ایرانیان نیز حساب میشود.
روز اخراج پرتقالیها از تنگه هرمز را روز خلیج فارس نامیدند تا همه دشمنان و متجاوز گران بدانند که اگر بخواهند کوچکترین تجاوزی به این سرزمین داشته باشند همچنان مانند گذشته با پاسخ کوبنده ملت ایران روبرو خواهند شد.
اسناد متعدد تاریخی در مورد خلیج فارس
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر در خصوص روز خلیج فارس اظهار داشت: بندر بوشهر در طول تاریخ چهار بار شاهد تهاجم بیگانگان بوده است که در تمام این موارد با ایستادگی دلیرمردان روبرو بوده است.
عبدالکریم مشایخی افزود: انسانهای بزرگی در طول تاریخ بودند که با تاریخ نگاریهای خود توانسته اند خلیج فارس را و اهمیتش در موضوعات مختلف به قلم بیاورند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر گفت: در همین راستا کتابهای ارزشمندی در خصوص خلیج فارس وجود دارد و این اسناد، سندهای افتخار ما است.
وی همچنین عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ نقشه تاریخی مربوط به بوشهر و خلیج فارس وجود دارد که از گذشته این خلیج به نام فارس و یا پارس نام داشته است.
خلیج فارس روزی ویژه برای مردم بوشهر
یکی از شهروندان بوشهری در گفتگو با مهر در خصوص روز خلیج فارس اظهار داشت: روز خلیج فارس برای ما که در کنار خلیج فارس قرار داریم یک روز ویژهای است چرا که ما برکت، زیبایی و عظمت آن را در زندگی خود لمس کردهایم.
فاطمه زمانی با بیان اینکه خلیج فارس در نقشه ایران مانند مروارید درخشان است، افزود: خلیج فارس نه در سالهای اخیر بلکه در از دیرباز با اهمیت بوده است و فرزندان ما جان فشانیهای زیادی در این مکان عزیز کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمنان آگاه هستند که اگر دست درازیهایی انجام دهند باز هم جوانان کشورمان برای دفاع از سرزمین و اعتقاداتشان همواره آماده جانفشانی هستند.
عبدالرضا بهرامی یکی دیگر از شهروندان اظهار داشت: ماندگاری نام خلیج فارس پس از بیان نام جعلی از سوی عربستان یکی از افتخارات و ایستادگی های ملت ایران بود چرا که ما سرزمین خود را در برهههای مختلف تاریخی با خون جوانانمان حفظ کردهایم.
بوشهریها مدافع خلیج فارس هستند
یکی دیگر از شهروندان تصریح کرد: روز خلیج فارس، روز خوبی برای یادآوری نعمت ارزشمندی است که در اختیار داریم و در زمینههای مختلف میتواند یاریرسان ما باشد.
بهار لالهرخ گفت: مردم استان بوشهر شاهد هستند که در زمینههای مختلف اقتصادی، معیشتی، گردشگری و.. نقش خلیج فارس در زندگی افراد این استان لمس شده است.
وی خاطرنشان کرد: از دفاع رئیس علی دلواری تا نادر مهدوی و سربازان نیروی دریایی سپاه بوشهر نشان دادند که دفاع ادامه دارد و با به شهادت رساندن یک فرد عقاید یک کشور نمیمیرد.
پیوند عمیق بوشهریها با خلیج فارس
استاندار بوشهر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خلیج فارس ظرفیتی بسیار مهم است که استان بوشهر بیشترین مرز را با آن دارد و به همین دلیل زندگی مردم این استان با خلیج فارس پیوندی عمیق دارد.
مصطفی سالاری به اهمیت همجواری استان بوشهر با خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: از ظرفیت خلیج فارس برای توسعه استان بوشهر باید بهترین استفاده شود و توسعه اقتصادی بر اساس ظرفیتهای خلیج فارس صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از مردم استان بوشهر از طریق دریا و فعالیت در شناورها امرار معاش میکنند، اضافه کرد: توسعه بخش گردشگری دریایی میتواند زمینه اشتغال افراد بیشتری در حوزه خلیج فارس را فراهم سازد که این مهم در استان بوشهر با جدیت در دست اقدام است.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر ماموریتی سنگین در قبال خلیج فارس دارند، گفت: زندگی مردم استان پیوند عمیقی با خلیج فارس دارد و این پیوند مربوط به حوزههای مختلف است که پیوندی ناگسستنی محسوب میشود.
مردان بزرگی ایستادگی کردند و بزرگان زیادی از خلیج فارس نوشتند تا امروز ما نیز کشور برایمان مهم باشند و برای عزت و پیشرفتش ایستادگی کنیم.
علیرغم تلاشهایی که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس برای ایجاد تغییر در نام «خلیج فارس» داشتهاند، این نام از قدیم بوده و تا همیشه هم نام خلیج فارس زنده خواهد بود.
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