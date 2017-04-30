کاندیداهای انتخابات رعایت اصول اخلاقی و اسلامی را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار داشت: احترام به اصول و ارزش های اساسی نظام اسلامی، ترجیح مصالح عمومی و ملی به منافع شخصی و گروهی، حفظ متانت و سعه صدر، صداقت و انصاف در گفتار و کردار، حسن خلق و رعایت انصاف و عدالت اسلامی از مهمترین مواردی است که نامزدهای انتخاباتی باید به آنها پایبند باشند.

وی ادامه داد: رعایت اخلاق انتخاباتی در واقع احترام به قانون و مقررات و اصول و ارزش های اساسی نظام اسلامی است و نامزدهای انتخاباتی باید احترام متقابل و رعایت اصول اخلاقی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

امام جمعه اراک اظهار کرد: نامزدهای انتخاباتی باید بدانند که انتخاب هر کس به منزله قبول مسئولیتی بسیار سنگین و خطیر است و وظیفه آنها چیزی جز خدمتگذاری بی منت برای جامعه ایران اسلامی نیست.

وی بیان کرد: مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی باید پیشینه و عملکرد همه نامزدهای انتخاباتی را در دوره ها و انتصابات گذشته مورد ارزیابی قرار داده و با انتخاب منطقی و عقلانی خود، زمینه آبادانی ایران اسلامی را فراهم کنند.

دری نجف آبادی تاکید کرد: صلاحیت همه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به عنوان پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی، مورد ارزیابی قرار گرفته و بنابراین تخریب شخصیتی نامزدها به هیچ عنوان جایز نیست.

وی گفت: نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری باید ضمن آگاهی کامل از شرایط داخلی و درک مشکلات و تنگناهای مردم، در راستای عمران و آبادانی کشور بکوشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی شرکت در انتخابات را تکلیف آحاد جامعه دانست و گفت: استان مرکزی باید در برگزاری انتخاباتی ضابطه مند و به دور از هر گونه افراط و تفریط، سرآمد دیگر استان های کشور باشد.

گفتنی است دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۲۹ اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.