كارتر بوش را در آزمايش هسته اي كره شمالي مقصر دانست

به گزارش خبرگزاري مهر، جيمي كارتردرگفتگو با رويترزگفت : مشخص است بيشترين تقصير متوجه كره شمالي است ، اما اين سياستهاي آمريكاست كه ما را وارد اين وضعيت كرده است.



كارتر كه ازسال 1977 تا 1981 رياست جمهوري آمريكا را برعهده داشت؛ در سال 1994 كه بيل كلينتون رياست جمهوري آمريكا را برعهده داشت؛ در سفري به كره شمالي درباره قراردادي درزمينه برنامه هسته اي پيونگ يانگ مذاكره كرد .



وي با بيان اينكه دولت بوش اين سياست (گفتگو با كره شمالي ) را تغيير داد، افزود: آنها توافق با كره شمالي را به سطل زباله انداختند و در نتيجه، كره شمالي را به حمله نظامي تهديد كردند و در نتيجه اين تهديدات و دست كشيدن از توافق پيشين ، كره شمالي اعلام كرد كه از ان پي تي عقب نشيني مي كند.



رئيس جمهوري اسبق آمريكا همچنين بيان داشت در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون، كلا هرگونه غني سازي پلوتونيم ممنوع و از آن جلوگيري شد، اما تمام اين امور در زمان دولت جرج بوش به طورچشمگيري تغيير كرد و هم اكنون ما شاهد آزمايش يك بمب پلوتونيمي توسط كره شمالي هستيم .



وي با بيان اين مطلب كه طرفدارازسرگيري مذاكرات با كره شمالي است خاطرنشان كرد كه متاسفانه دولت بوش يك سياست بين المللي بي سابقه تحت عنوان " با هر كسي كه مخالف ماست مذاكره نكنيم"، ايجاد كرده است .



جيمي كارتردرپايان انتقادها از سياست وي در قبال كره شمالي را رد كرد و اظهارداشت كه مذاكرات مستقيم با كره شمالي در گذشته شكست خورد و كره شمالي توافقنامه 1994 را با دولت كلينتون نقض كرد.