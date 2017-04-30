انتشار اقدامات شورای حفاظت ازاراضی ملی زنگ خطری برای متخلفان است

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر گروسی امروز یکشنبه در نخستین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی استان که در دفتر شهردار سنندج تشکیل شد، گفت: شورای حفاظت از اراضی ملی در راستای هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، پیگیری مصوبات و همچین اخذ تصمیمات در برخورد با متخلفان بر وظایف مهمی عهده دارد.

وی اظهارداشت: امسال این شورا در زمینه تحقق شعار سال باید برنامه ریزی مناسبی دربرخورد با متصرفان اراضی ملی در دستور کار خود قرار دهد.

وی با تاکید براینکه تمامی دستگاه ها باید در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی تمام توان خود را به کار بگیرند، افزود : برنامه ها، اقدامات و همچین تصمیمات شورا باید رسانه ای شود تا مردم در جریان اقدامات این شورا درراستای حفاظت از اراضی ملی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد : انعکاس عملکرد شورای حفاظت از اراضی ملی از طرفی موجب قوت قلب مردم می شود و از طرفی هم زنگ خطری برای متصرفان ومتخلفان است.

گروسی عنوان کرد : ارائه آمارها دقیق، اقدامات تاثیر گذار و بررسی پروندهای حساس باید در اولویت نخست تمامی اعضاء شورای حفاظت از اراضی ملی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه دستگاه های خدماتی باید در سطح شهر به بناهای غیر مجاز خدمات ارائه نکنند، بیان کرد : دادگستری در برخورد با متخلفان هیچگونه محدویت زمانی ندارد و بصورت شبانه روزی آماده همکاری در جهت کاهش ساخت وساز غیر مجاز وحفاظت وصیانت از اراضی ملی است.

وی بیان کرد: دستگاه های عضوشورای حفاظت از اراضی ملی باید در مناسبت ها وتعطیلات خاص با نظارت مستمر مانع از اجرای نقشه افراد سود جو ومتخلف شوند.