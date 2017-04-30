همایش تازه های جراحی آب مروارید در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبر درخشان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل بیمارستان فوق تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ص) مشهد برگزار شد، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، همایش تازه های جراحی آب مروارید به صورت بین المللی از سوم تا پنجم خرداد ماه در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش بین المللی، با حضور ۵۰۰ چشم‌پزشک ایرانی و خارجی، آخرین دستاوردهای مربوط به جراحی آب مروارید چشم ارائه می شود و تبادل نظرهای خوبی در این حوزه انجام خواهد گرفت.

رئیس بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء (ص) به محورهای همایش بین المللی تازه های جراحی آب مروارید هم اشاره کرد و گفت: در این همایش علاوه بر چشم پزشکان ایرانی، متخصصانی از کشورهای آلمان، آمریکا، کانادا و مکزیک نیز حضور داشته و سخنرانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: آب مروارید یا در اصطلاح پزشکی «کاتاراکت»، شایع ترین بیماری چشمی است که در سنین بالا بروز پیدا کرده و باعث ایجاد مشکلاتی در بینایی فرد می شود.

درخشان خاطرنشان کرد: به طور میانگین سالانه ۱۵۲ هزار نفر به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء مشهد مراجعه می کنند و هزار عمل جراحی آب مروارید نیز انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه اگر بیماری آب مروارید جراحی نشود، به افت دید فرد منجر می شود، گفت: علائم این بیماری از سن ۴۵ سالگی آغاز می شود و معمولا در سن ۶۰ سال به عمل جراحی نیاز می شود.

درخشان با بیان اینکه بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد مجهزترین و بزرگترین مرکز فوق تخصصی شمال شرق کشور است، ادامه داد: در حال حاضر ۴۹ متخصص در این بیمارستان مشغول فعالیت هستند که از این نظر دارای بیشترین دستیار تخصص چشم پزشکی در سطح کشور پس از تهران است.

وی از مراجعه سالانه ۱۰۰ هزار نفر به اورژانس چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانبیا مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر سالانه ۳۹ هزار عمل جراحی چشم در این بیمارستان توسط پزشکان متخصص و حرفه ای انجام می گیرد.