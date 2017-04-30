۱۶۰ جایگاه جهت تبلیغ نامزدهای ریاست جمهوری در اردبیل آماده شد

شهرام لازمی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هر منطقه شهرداری ۴۰ جایگاه تعبیه شده و جایگاهها در میدانها و معابر عمومی و بخشهایی از شهر که دید عمومی مناسب دارد تعبیه شده است.
وی افزود: با تعبیه جایگاهها انتظار میرود طرفداران نامزدها و فعالان ستادهای انتخاباتی از نصب پوستر در دیوارها خودداری کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل با تأکید به اینکه تعبیه جایگاه تبلیغ در واقع ایجاد فرصت برابر و عادلانه و مطلوب برای تبلیغات است، اضافه کرد: انتظار ما از فعالان ستادها تبلیغ در جایگاههای تعبیه شده است.
به گفته لازمی زارع دیوارنویسی، شعارنویسی و یا نصب پوستر در معابر عمومی در ادامه نیازمند پاکسازی است و این موضوع هزینه قابل توجهی را برای شهرداری به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: علاوه بر این به منظور پاکیزگی سطح شهر طرفداران میبایست از دیوارنویسی و یا نصب پوستر در دیوارها و معابر عمومی خودداری کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل متذکر شد: شهرداری با آمادهسازی جایگاههای تبلیغ به دنبال نشاطآفرینی در آستانه انتخابات است و رعایت قوانین تبلیغاتی از سوی طرفداران نامزدها میتواند به سالم سازی و شور و نشاط هر چه بیشتر فضای انتخاباتی منجر شود.
نظر شما