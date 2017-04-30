کسبه مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند/ اصناف رسانه گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی بعدازظهر یک شنبه در نشست استانی روسای اتاق اصناف استان سمنان به میزبانی شاهرود، اصناف و کسبه را یک رسانه غیرمرسوم و گمنام برشمرد که نقش مهمی را در انتقال حقایق به نحو درست ایفا می کنند و ابراز داشت: کسبه می توانند با در اختیار داشتن فرصت زمانی و مکانی مردم را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کنند و باید توجه داشت اصناف همواره در طی تاریخ سهم به سزایی را در انتخابات و مشارکت های سیاسی بر عهده داشته اند که این بار نیز با تلاش این رسانه گمنام در نقش برآب کردن توطئه های دشمنان اسلام، برگ زرینی در انتخابات ایران رقم خواهد خورد.

وی افزود: تجار متدین سهم قابل توجهی را در گسترش دین و تحکیم پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته اند و این رسانه گمنام در روزهای آغاز انقلاب کوشید تا با ایجاد بیداری اسلامی در کنار روحانیان نقش آفرین باشد و اکنون نیز در این برهه حساس کنونی می تواند در فردای سعاتمند کشور نیز موثر وارد کارزار انتخابات شود.

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه کسبه در کنار کار اقتصادی باید مباحث فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهند، ابراز داشت: گاهی در برخی صنوف جملاتی مانند جنس فروخته شده پس گرفته می شود و وقت نماز به کار بگویید زمان راز و نیاز است را مشاهده می کنیم که باید توجه داشت نظیر این جملات می تواند نقش مهمی در اشاعه فرهنگ ناب اسلام ایفا کند و همان طور که تجار در گسترش دین نقش آفرین بودند این بار در حوزه فرهنگ نیز باید با پیوست فرهنگی در جامعه فعالیت کنند.

امینی در ادامه تصریح کرد: بخش عمده ای از گسترش دین از مرزهای شرق تا غربی ترین نقطه جهان به علت وجود تجار و کسبه بازار است که در طی تاریخ با رساندن پیام عدل و داد سهم به سزایی را در ترویج فرهنگ دینی و اسلام بر عهده داشتند لذا تجار تنها به مسائل اقتصادی نگاه نمی کنند بلکه باید پیوست های فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داد.

وی افزود: برگزاری جلسات هم اندیشی به خصوص در اصناف می تواند به ایجاد وحدت، همبستگی و رفع مشکلات در جامعه کمک کند لذا باید نگاه در اصناف تنها مسائل اقتصادی نباشد بلکه به علت در ارتباط بودن این قشر با همه جامعه این مهم می طلبد تا اصناف به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز توجه کنند.