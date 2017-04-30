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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

معاون فرماندار دشتی:

جشن‌های اعیاد شعبانیه در دشتی باشکوه برگزار شود

جشن‌های اعیاد شعبانیه در دشتی باشکوه برگزار شود

دشتی- معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی بر ضرورت باشکوه برگزار کردن مراسم اعیاد شعبانیه در سطح شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان دشتی ضمن تبریک اعیاد پیش رو اظهار داشت: مراسم اعیاد شعبانیه در شهرستان دشتی باید هدفمند باشد و زمینه حضور مردم را فراهم کند.

وی بر ضرورت آسیب‌شناسی برنامه‌ها تاکید کرد و افزود: برنامه‌های اجرا شده در سطح شهرستان باید آسیب‌شناسی شود و نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

حسینی بیان کرد: مهم‌ترین هدف از برگزاری این جشن‌ها افزایش مشارکت مردم است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

وی بیان کرد: این برنامه‌ها باید منجر به این شود که شناخت و معرفت مردم نسبت به ائمه اطهار بیشتر و بهتر شود و به نوعی بتوان تهدیدات جامعه را به فرصت تبدیل کرد.

حسینی همچنین بر ضرورت همکاری ادارات شهرستان با ستاد برگزاری مراسم اعیاد شعبانیه تاکید کرد و یادآور شد: باید متناسب با آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه و منطقه راهکارهای لازم اتخاذ شود.

کد مطلب 3966069

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