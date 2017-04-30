به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان دشتی ضمن تبریک اعیاد پیش رو اظهار داشت: مراسم اعیاد شعبانیه در شهرستان دشتی باید هدفمند باشد و زمینه حضور مردم را فراهم کند.
وی بر ضرورت آسیبشناسی برنامهها تاکید کرد و افزود: برنامههای اجرا شده در سطح شهرستان باید آسیبشناسی شود و نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
حسینی بیان کرد: مهمترین هدف از برگزاری این جشنها افزایش مشارکت مردم است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.
وی بیان کرد: این برنامهها باید منجر به این شود که شناخت و معرفت مردم نسبت به ائمه اطهار بیشتر و بهتر شود و به نوعی بتوان تهدیدات جامعه را به فرصت تبدیل کرد.
حسینی همچنین بر ضرورت همکاری ادارات شهرستان با ستاد برگزاری مراسم اعیاد شعبانیه تاکید کرد و یادآور شد: باید متناسب با آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه و منطقه راهکارهای لازم اتخاذ شود.
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