به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان دشتی ضمن تبریک اعیاد پیش رو اظهار داشت: مراسم اعیاد شعبانیه در شهرستان دشتی باید هدفمند باشد و زمینه حضور مردم را فراهم کند.

وی بر ضرورت آسیب‌شناسی برنامه‌ها تاکید کرد و افزود: برنامه‌های اجرا شده در سطح شهرستان باید آسیب‌شناسی شود و نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

حسینی بیان کرد: مهم‌ترین هدف از برگزاری این جشن‌ها افزایش مشارکت مردم است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

وی بیان کرد: این برنامه‌ها باید منجر به این شود که شناخت و معرفت مردم نسبت به ائمه اطهار بیشتر و بهتر شود و به نوعی بتوان تهدیدات جامعه را به فرصت تبدیل کرد.

حسینی همچنین بر ضرورت همکاری ادارات شهرستان با ستاد برگزاری مراسم اعیاد شعبانیه تاکید کرد و یادآور شد: باید متناسب با آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه و منطقه راهکارهای لازم اتخاذ شود.