  1. استانها
  2. همدان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

مدیر بورس منطقه‌ای همدان خبر داد:

مبادله ۵۶ میلیون و ۲ هزار سهم در بورس همدان

مبادله ۵۶ میلیون و ۲ هزار سهم در بورس همدان

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته گذشته ۵۶ میلیون و ۲ هزار و ۵۷۵ سهم به ارزش ۱۴۷ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۱۶ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی هفته گذشته تعداد ۵۶ میلیون و ۲ هزار و ۵۷۵ سهم به ارزش ۱۴۷ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۱۶ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۶۴ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۳۶ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۲۰۳ شرکت است و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۴۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۹ هزار و ۵۹۷ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۹۴۶ واحد افزایش یافت.

کد مطلب 3966080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها