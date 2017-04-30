مبادله ۵۶ میلیون و ۲ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی هفته گذشته تعداد ۵۶ میلیون و ۲ هزار و ۵۷۵ سهم به ارزش ۱۴۷ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۱۶ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۶۴ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۳۶ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۲۰۳ شرکت است و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۴۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۹ هزار و ۵۹۷ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۹۴۶ واحد افزایش یافت.