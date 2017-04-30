مشارکت ۴۵۰۰ نفر برای برگزاری انتخابات در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به در پیش داشتن دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری گفت: در شهرستان آبادان که شامل شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده و ۵۵ روستا در بخش مرکزی و اروندکنار است، انتخابات برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برابر قانون، تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها در سراسر کشور کاهش یافته است، افزود: بر این اساس تعداد اعضای منتخب برای شورای اسلامی شهر آبادان از ۱۳ نفر به ۹ نفر کاهش یافته است.

شهبازی اظهار کرد: در نخستین مرحله از ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا ۶۴۱ نفر اقدام به نام نویسی کردند که این رقم در دوره پیشین شورا به ۵۷۲ نفر می رسید.

وی با اشاره به افزایش میزان مشارکت بانوان در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: درصد حضور جوانان نیز نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است که نشان از مسئولیت پذیری و امید به مشارکت بیشتر مردم برای نامزدی شوراها دارد.

فرماندار آبادان بیان کرد: میزان رد صلاحیت شدگان در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۹.۴۶ درصد از کل ثبت نام شوندگان را شامل می شود و این در حالیست که در دوره قبل این رقم بیش از ۱۴ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان آبادان ۳۲۷ شعبه اخذ رای پیش بینی شده که از این تعداد ۱۶۲ صندوق رای برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۶۲ صندوق رای برای انتخابات ریاست جمهوری و سه صندوق سیار نیز برای روستاها لحاظ شده است.

گزارش مستندی از بروز تخلفات و یا تبلیغات زودهنگام دریافت نکردیم

فرماندار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون گزارش مستندی در باره تخلفات و یا تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخاباتی به هیات اجرایی شهرستان نرسیده است، تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات به نحو شایسته و مطلوب آمادگی کامل وجود دارد.

وی از برگزاری جلسات هماهنگی با نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا و ستادهای داوطلبان ریاست جمهوری در روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: فصل الخطاب ما به ادارات و تمامی نامزدها و ستادهای انتخاباتی «قانون» است.

شهبازی گفت: آنچه برای مردم و مسئولان وزارت کشور حائز اهمیت است امنیت بیرونی، روحی و روانی مردم است که برای هر دوی اینها سناریوهایی را تعریف کرده ایم لذا با کسانی که امنیت روانی مردم را به مخاطره می اندازند از طریق قانونی و به شکل جدی برخورد می کنیم.

فرماندار آبادان اظهار کرد: در زمان حاضر بستر برای فعالیت و عرضه تشکل ها و گروه های سیاسی آماده شده و آنان می توانند برابر قانون تبلیغات نامزدهایشان را از ۲۱ اردیبهشت برای شوراهای اسلامی شهر و روستا و به مدت یک هفته به انجام برسانند.

وی از رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی خواست تا پیشنهادات خود برای حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی را به فرمانداری ارائه کنند ضمن آنکه عیوب و نواقص احتمالی را نیز متذکر می شوند.

شهبازی با بیان اینکه افزایش مشارکت مردم در انتخابات، نظام جمهوری اسلامی را در منظر داخلی و خارجی بیمه می کند، تصریح کرد: وقتی فرد منتخب با رای بالای مردمی انتخاب شود قادر است تا حرفش را صریح تر و راحت تر بزند ضمن آنکه مردم نیز امیدوارانه تر به آینده، از سیاستهای وی پیروی می کنند.

حمایت از اقدامات امیدبخش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات

وی اظهار کرد: هر اقدامی که منجر به امیدوارتر شدن مردم به آینده و حضور حداکثری آنها در انتخابات شود، مورد استقبال، قبول و تائید ما است که البته این نوع از اقدامات که بیشتر در قالب برگزاری نشستها شکل می گیرد بایستی از مجرای قانونی خود (معاونت سیاسی فرمانداری) و با کسب مجوز انجام شود.

فرماندار آبادان گفت: از آنجایی که رای مردم به منزله باور، عقیده و حق الناس است لذا عزممان را در امانت داری از آرای مردم جزم کرده ایم و شهروندان مطمئن باشند که در این باره هیچ کوتاهی انجام نمی شود.

وی افزود: رای مردم خریدنی و یا فروختنی نیست لذا رای یک فرد چه روستایی و چه شهری با یکدیگر برابر است و ما از تمامی آراء به نحو مطلوبی صیانت می کنیم، مردم از وظایف خود آگاهند و رسانه ها نیز در این باره به برگزار کنندگان انتخابات و مردم برای شناخت افراد اصلح کمک کنند.

شهبازی با اشاره به اینکه انتخابات در شهرستان آبادان تنها در بخش اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام می شود و آراء همچون گذشته به طور تک تک قرائت می شوند، اظهار کرد: در انتخابات پیش رو خواندن و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اولویت نخست ما است و نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از اتمام شمارش و قرائت آراء ریاست جمهوری آغاز و به انجام می رسد.

۱۸ اردیبهشت زمان اعلام نهایی اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده شوراها

فرماندار آبادان گفت: در روز انتخابات، تنها ارائه شناسنامه عکس دار به اعضای دریافت کننده رای در شعب از سوی شهروندان الزامی است و ارائه کارت ملی ضرورتی ندارد.

وی افزود: کار بررسی صلاحیت نامزدها در هیاتهای اجرایی به پایان رسیده و پس ازآن نیز کار بررسی صلاحیت ها توسط هیات نظارت در یک زمان ۴ روزه انجام شد، اکنون در یک فرجه ۱۰ روزه کار بررسی و رسیدگی به صلاحیت ها و یا شکایت افراد رد صلاحیت شده توسط هیات عالی نظارت در دست انجام است.

فرماندار آبادان اظهار کرد: هیاتهای عالی نظارت پس از انجام بررسیهای لازم بر اساس مدارکی که در اختیار دارند، نظر قطعی و نهایی را به داوطلبان پس از مدت تعیین شده اعلام می کنند، بر این اساس اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در ۱۷ اردیبهشت ماه جاری به فرمانداریها اعلام می شود و ما نیز ۱۸ اردیبهشت ماه اسامی را در قالب آگهی به اطلاع مردم می رسانیم.

وی تصریح کرد: از ۵۷۴ نامزد تائید صلاحیت شده فعلی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای آبادن، ۱۵۱ نامزد مربوط به شهر آبادان، ۲۴ نامزد مربوط به شهر اروندکنار، ۱۲ نفر مربوط به شهر چوئبده و ۳۸۲ نامزد نیز مربوط به ۵۵ روستای شهرستان آبادان است.