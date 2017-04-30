به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم بهرهمند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین نمایشگاه ارایه توانمندیهای آزمایشگاههای عضو شبکه شاعا استان بوشهر، به مناسبت هفته آزمایشگاهها، از روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه به مدت ۳ روز در دانشگاه خلیجفارس برگزار میشود.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه در راستای راهاندازی شبکه شاعا استانی، افزایش تعاملات بین آزمایشگاههای خصوصی و دولتی، افزایش و بهبود خدمات آزمایشگاهی و گسترش زیرساختهای آزمایشگاههای استان برگزار خواهد شد.
بهرهمند ادامه داد: شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) با هدف ایجاد بانک جامع اطلاعات تجهیزات کشور، بسترسازی به منظور ایجاد آزمایشگاههای مرکزی، تعمیر، نگهداری و بازیابی تجهیزات با مهندسی معکوس، برقراری نظام HSE در آزمایشگاهها و برنامهریزی برای استفاده بهینه از امکانات موجود در هر استان ایجاد شده است.
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