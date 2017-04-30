تشکل های مردمی آبیک برای کسب مهارتهای اجتماعی آماده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام روز یکشنبه در دیدار با مددکاران اداره بهزیستی شهرستان آبیک گفت: بانوان در عرصه‌های اجتماعی باید نقش‌آفرینی بیشتری ایفا کنند زیرا بانوان دغدغه و چالش های این حوزه را بهتر از یک مرد می‌شناسند لذا نیاز است بانوان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها بیشتر مشارکت کنند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به افزایش آمار ثبت‌نام بانوان در انتخابات شورای شهر یادآورشد:امسال شاهد افزایش ۷۶ درصدی ثبت‌نام بانوان در انتخابات شورای شهر در استان هستیم که نشان دهنده افزایش خودباوری و اعتماد به نفس زنان در جامعه است.

بیدخام با بیان نقش موثر زنان در عرصه های اجتماعی گفت: حضور بانوان در جامعه امروز دیگر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید بستر امور به گونه ای باشد تا زنان در سرنوشت خود مؤثر باشند.

وی بیان کرد: راه اندازی بوستان ویژه بانوان یکی از خواسته‌های مردم شهر آبیک است که از سوی امور بانوان استانداری قزوین ۵۰ میلیون تومان برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین تصریح کرد: مناسبتها و اعیاد مذهبی بهترین فرصت برای بروز استعدادها و توانمندی های بانوان در عرصه های مختلف است.

وی افزود:بزرگترین مددکار اجتماعی امام علی(ع) بود که هیچ شبی را سر بر بالین نگذاشتند مگر اینکه مطمئن شدند فردی گرسنه سر به بالین نگذاشته است و در ۴ سال و ۹ ماه حکومت حضرت علی(ع) بی‌نظیرترین الگوی حکومتی را در اختیار ما گذاشتند.

بیدخام عنوان کرد: مددکاری یک شغل نیست بلکه یک عشق، ایثار و نوع‌دوستی است که با کمک به دیگران اوج انسانیت و محبت را به انسانها نثار می کند.

این مسؤول بیان داشت: بررسی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نشان می دهد که ریشه‌ بیشتر مشکلات بیکاری است و اگر این موضوع حل شود از آسیبها کاسته خواهد شد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به نامگذاری امسال اضافه کرد: درسالی که به نام تولید و اشتغال است ما هرچقدر در عرصه اشتغال فعالیت داشته باشیم شاهد کاهش معضلات خواهیم بود و به جای دادن ماهی، ‌ ماهیگیری را به آنها آموزش دهیم علاوه بر کمک مالی آنها به استقلال و خودباوری می‌رسند.

وی یادآور شد: در حوزه زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست مکان‌هایی برای راه اندازی بازارچه های دائمی پیش بینی شده و ما باید روند جامعه را به سمتی ببریم که مملو از مهر و عطوفت شود و هرچقدر برای بانوان برنامه‌ریزی کنیم جامعه‌ای موفق خواهیم داشت.

بیدخام خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی متأسفانه مدارای اجتماعی در جامعه بشدت کم شده به همین دلیل شاهد انتقال خشونت‌ها از جامعه به خانواده هستیم.

وی اضافه کرد: محتوای اصول و اخلاق اجتماعی باید در جامعه ترو. یج شود و در این مسیر تشکل ها نقش مهمی دارند.

بیدخام اظهارداشت: در حال حاضر ۲۰ گروه از سمن ها با حضور در محلات برای آموزش اعلام آمادگی کرده اند که باید دوره هایی برای افزایش صبر و اخلاق اجتماعی برگزار شود.