به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سعیدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه هوشمند سازی تاکسی‌ها در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: به مانند اتوبوس‌های شهری در پرداخت الکترونیکی شهروندان می‌توانند با کارت الکترونیک کرایه تاکسی را پرداخت کنند.

وی افزود: این طرح با هوشمند سازی تاکسی‌ها اجرا می‌شود و بر اساس مذاکراتی که با اتحادیه تاکسی‌رانی صورت گرفته امسال عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل متذکر شد: اصلی‌ترین مزیت این طرح ساماندهی کرایه تاکسی‌ها است بطوریکه دریافت کرایه بالاتر برای راننده امکان‌پذیر نخواهد بود.

سعیدی تأکید کرد: علاوه بر این با هوشمند سازی تاکسی‌ها وضعیت فعالیت رانندگان تاکسی نیز رصد خواهد شد و تخلفات احتمالی به سرعت قابل شناسایی است.

وی به فعالیت سه هزار و ۵۱۰ دستگاه تاکسی در سطح شهر اردبیل اشاره کرد و گفت: فعلاً دستورالعملی برای افزایش نرخ کرایه تاکسی ابلاغ نشده است.