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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری اردبیل به مهر خبر داد؛

طرح پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ در اردبیل اجرا می‌شود

طرح پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ در اردبیل اجرا می‌شود

اردبیل – مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل گفت: با هوشمند سازی تاکسی‌ها به زودی طرح پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ در اردبیل اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سعیدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه هوشمند سازی تاکسی‌ها در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: به مانند اتوبوس‌های شهری در پرداخت الکترونیکی شهروندان می‌توانند با کارت الکترونیک کرایه تاکسی را  پرداخت کنند.

وی افزود: این طرح با هوشمند سازی تاکسی‌ها اجرا می‌شود و بر اساس مذاکراتی که با اتحادیه تاکسی‌رانی صورت گرفته امسال عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل متذکر شد: اصلی‌ترین مزیت این طرح ساماندهی کرایه تاکسی‌ها است بطوریکه دریافت کرایه بالاتر برای راننده امکان‌پذیر نخواهد بود.

سعیدی تأکید کرد: علاوه بر این با هوشمند سازی تاکسی‌ها وضعیت فعالیت رانندگان تاکسی نیز رصد خواهد شد و تخلفات احتمالی به سرعت قابل شناسایی است.

وی به فعالیت سه هزار و ۵۱۰ دستگاه تاکسی در سطح شهر اردبیل اشاره کرد و گفت: فعلاً دستورالعملی برای افزایش نرخ کرایه تاکسی ابلاغ نشده است.

کد مطلب 3966151
محمد میرزایی ناطق

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