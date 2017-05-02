به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب «پرسیکا» ۳۳ گونه گیاهی انتخاب شده‌اند که بخش بسیاری از آنها انحصاری ایران هستند و بخش دیگری از آنها که پراکندگی گسترده‌تری دارند نیمه انحصاری هستند. گونه‌های گیاهی که در گیاه آمده شامل پرسیکا، پرسیکوم، ایرانیکا و... است.

عمده این گیاهان نام انگلیسی ندارند و از آنجایی که گروه هدف این کتاب گردشگران هستند سعی شده اطلاعات ساده و جالب توجهی که می‌تواند برای طبیعت‌گردی مفید باشد در کتاب ارائه شود.

مچنین در کتاب «پرسیکا» تا حد امکان خواص هر گیاه نیز ذکر شده تا مخاطب با ویژگی‌های هر گیاه به طور خاص آشنا شود. اما از آنجا که مخاطبان اصلی این کتاب طبیعت گردان و گردشگرانی هستند که به عناصر طبیعی و دانستن درباره آن علاقه دارند، اطلاعات آمده در این کتاب سیار ساده و روان است.

آزاده عطار در این کتاب ۷۵ صفحه‌ای که به دو زبان نوشته شده و به صورت رنگی تصاویر هر گیاه را در کنر توضیحات آن قرار داده سعی داشته مخاطب و خواننده را با گیاهانی که از گونه «پرسیکا» هستند آشنا کند. این کتاب که با تلاش آزاده عطار تالیف شده با همت جمعی از راهنمایان گردشگری به مرحله انتشار رسیده است.

کتاب «پرسیکا» به قلم آزاده عطار از سوی نشر مثبت با قیمت ۲۰هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته؛ این کتاب در سی امین نمایشگاه کتاب تهران و در غرفه انتشارات مهکامه عرضه می شود.