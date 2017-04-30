پالایشگاه ستاره خلیج فارس نماد تولید و خودکفایی بنزین ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت:این پالایشگاه در فاز نخست؛ ظرفیت تولید ۱۲ میلیون بشکه بنزین در روز را خواهد داشت.

زنگنه در ادامه بابیان اینکه در این دولت نیازی به کارهای نمایشی نداریم تصریح کرد: این طرح از سال ۸۶ شروع شده و ۱۰ سال طول کشیدن این پروژه زیبنده نیست. نه تنها تحریم ها نفس طرح را گرفته بود بلکه مشکلات مدیریتی نیز اضافه شده بود بنحوی که سه بار پیمانکار این پروژه عوض شد.

وی اظهارداشت: از همه تجارب مدیریتی و با تامین اعتبارات به شیوه قطره چکانی استفاده شده و هزینه ای که دولت برای این پالایشگاه کرده به اندازه تمام هزینه های دولت های قبل در این طرح است.

زنگنه در ادامه سخنان خود گفت: دولت در دو سال و نیم اول را در شرایط سخت تحریم کشور را مدیریت کرده است. راه توسعه روشن است و برای کسانی که کار کرده اند چیز پیچیده ای نیست و پشتوانه ما عمل ماست.

وزیر نفت با اشاره به اینکه در همین دولت ۹ میلیون محصولات پتروشیمی تولید کرده ایم و در حد امکان از خام فروشی جلوگیری کردیم تصریح کرد: حرفای فرمانده قرارگاه خاتم شاهد بزرگی بر تعامل و همت دولت برای سازندگی است کما اینکه دولت ازتمامی ظرفیت های بطور منطقی کمک می گیرد.