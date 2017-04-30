مذاکره بانک مرکزی با اعضای صندوق بین المللی پول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در جلسه هئیت بانک مرکزی ایران با اداره بازار پول و سرمایه صندوق بین المللی پول(MCM)، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش اعضای هیئت ماده ۴ صندوق در خصوص آخرین وضعیت و تحولات اقتصادی ایران، به بیان شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و موفقیت‌های حاصله در زمینه کنترل تورم، ثبات بازار ارز پرداخت.

در این جلسه، به تحقق تورم تک رقمی و رشد دو رقمی در سال ۱۳۹۵ اشاره و جزییات تغییر سال پایه و عملکرد ۹ ماهه رشد اقتصادی با ذکر جزییات به همراه تحولات سرمایه گذاری به ویژه در حوزه ماشین آلات برای اعضای این هیئت تشریح شد.

در این دیدار، همچنین سیاست‌های پولی، تنگنای اعتباری و پیش‌بینی رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قربانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ استمرار رشد اقتصادی در گرو تقویت رشداقتصادی بدون نفت است افزود: در این رابطه باید به اهمیت نقش تامین مالی توجه کرد و برای این امر، لازم است برنامه اصلاح نظام بانکی با قوت ادامه یابد و در عین حال سهم بازار سرمایه و به ویژه تامین مالی خارجی در کشور تقویت شود.

همچنین در جریان جلسه با اداره آمار صندوق بین المللی پول (STA ) آخرین تحولات آماری و چارچوب های مورد استفاده بانک مرکزی تشریح شد و راه های افزایش همکاری و ارتقای هر چه بیشتر نظام آماری در بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ضمناً در جریان ملاقات با اداره آموزش صندوق (ICD )، بر اهمیت برخورداری کشور از آموزش های تخصصی بین المللی تاکید و راه های افزایش بهره مندی ایران از خدمات آموزشی این نهادها بررسی شد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک مرکزی مقدمات لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کرده است، افزود: تنها مشکل ما عدم توسعه کافی روابط کارگزاری است که متاسفانه علی‌رغم گشایش‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام پیش آمده است هنوز تبدیل و انتقال وجوه به کندی صورت می‌گیرد و تامین نقدینگی و وجوه لازم برای انجام پرداخت‌ها در کشورهای مختلف از سرعت لازم برخوردار نیست.

اداره بازار پول و سرمایه صندوق بین المللی پول آمادگی خود را برای ارایه کمک‌های فنی در زمینه‌های مختلف از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، نظارت بانکی، سیاست پولی و تهیه سازوکار معاملات ارزی در نظام نرخ واحد ارز اعلام کرد.

ملاقات با مقامات بانکی کشورهای عضو

کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول، در دیدار با «بریل» معاون بانک مرکزی برزیل، با اشاره به حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در گذشته تاکید کرد: هم‌اکنون نیز تجارت بین دو کشور وجود دارد لیکن از طریق اشخاص ثالث که معمولاً شرکت‌های چند ملیتی هستند انجام می شود و پرداخت‌ها نیز خارج از کانال‌های بانکی انجام می‌شود که مورد نظر ایران نیست و علاقه‌مندیم که تجارت بین دو کشور با استفاده از ابزارهای تسویه تجاری مثل اعتبار اسنادی از طریق بانک‌های دو کشور انجام شود.

بریل با تایید دیدگاه معاون ارزی بانک مرکزی ایران گفت: علاقه‌مندیم روابط فیمابین تقویت شود و در این مسیر راه‌هایی وجود دارد که از آن جمله ایجاد بانک‌های وابسته در برزیل توسط بانک‌های ایرانی است.

در ملاقات دیگری که کامیاب با معاون بانک مرکزی ترکیه داشت، دو طرف درباره اقدامات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مذاکره کردند و کلیمچی معاون بانک مرکزی ترکیه اقدامات ایران را در این زمینه بسیار مثبت و سازنده ارزیابی کرد.

کلیمچی گفت: خواهان اعزام کارشناسان compliance خود به ایران هستیم تا با بانک های ایرانی مسائل طرفین را مورد بحث و بررسی قرار دهند و تجارب خود را در اختیار آن‌ها بگذارند ضمن آنکه بانک مرکزی ترکیه با داشتن Business school محل مناسبی برای انتقال تجربیات و مسائل آموزشی است و علاقه مندیم با ایران در این زمینه تعامل را داشته باشیم.

کامیاب همچنین در ملاقات با معاون بانک مرکزی ایتالیا از همکاری مطلوب وی که منجر به گشایش حساب و ایجاد روابط بانکی بین بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری دو کشور شد تشکر کرد و گفت: هم‌اکنون این حساب‌ها فعال شده است و بحث گسترش روابط از جمله امکان اتصال سوئیچ کارت‌های ملی به منظور ارایه خدمات پرداخت به شهروندان دو کشور و همچنین استفاده از خدمات و ظرفیت آموزشی بانک مرکزی ایتالیا در زمینه‌های مختلف همچون عملیات خزانه‌داری و موضوعاتی نظیر رعایت و تطبیق (compliance) باید مورد توجه قرار گیرد.

رسی ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط بانکی دو کشور گفت: بانک مرکزی ایتالیا آمادگی هرگونه همکاری و ارایه خدمات به ایران را در چارچوب مقررات بین‌المللی دارد و تجربیات گذشته نیز موید این موضوع است ضمن آنکه ما فکر می‌کنیم که باید همکاریمان را ادامه بدهیم و به تدریج پیش برویم، یکی از اقداماتی که می‌تواند بسیار مفید باشد بحث آموزش است که قبلاً هم در یادداشت تفاهمی که امضا کردیم به آن توجه کرده ایم.

گفتنی است، اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ آوریل ۲۰۱۷ در واشینگتن برگزار شد. در این اجلاس هیئت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل از غلامعلی کامیاب معاون ارزی و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک حضور داشتند.

از دیگر برنامه های هیئت ایرانی می توان به دیدار با «رییس کل بانک مرکزی اتریش»، «رییس کل بانک مرکزی هند»، «معاون بانک مرکزی لبنان»، «معاون بین الملل وزارت استراتژی و دارایی کره جنوبی»، «معاون مدیرعامل بانک New Development Bank (NDB) » و «جلسه با موسسه آموزشی صندوق بین المللی پول(ICD)» اشاره کرد.