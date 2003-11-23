مجوز نشريات قرآني خارج از نوبت صادر خواهد شد

سيد محمد صحفي در نشستي با جمعي از مديران مسئول مطبوعات در يازهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم افزود: صدورخارج از نوبت نشريات قرآني به منظور حمايت از اين رسانه ها است و علاوه بر آن در نظراست تا از طريق برقراري ارتباط با آموزش و پرورش و دانشگاهها اين گونه نشريات معرفي شوند.

به گزارش ستاد خبري نمايشگاه قران صحفي حمايت از خبرنگاران ونويسندگان قرآني را يك ضرورت دانست و گفت: برگزاري نمايشگاه ديني و اسلامي براي نخستين بار به پيشنهاد وزير ارشاد صورت خواهد گرفت.

وي با تاكيد بر اهميت پرداختن به موضوع قران در رسانه توضيح داد : ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و تبيين ارزشهاي اسلامي انقلاب يكي از كاركردهاي است كه نظام اسلامي براي رسانه و مطبوعات قائل است و انتظار مي رود حركت رسانه ها براساس موازين جمهوري اسلامي و رفتار آنها منطبق با قران باشد.

وي اظهار داشت: در صورتي كه ساختارعملكردي مطبوعات به گونه اي نباشد كه جهت اجراي فرامين الهي گام بردارند بي شك مي توان گفت: خود را گرفتار مسائل سطحي كرده ايم يا در سطح پيشنين خود باقي مانده ايم.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به بحث اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري دركشور توجه كرد و افزود: يكي از نگراني هاي جدي ما در زمينه فعاليت روزنامه نگاران ، رعايت اخلاق حرفه اي است و رفتار رسانه هاي ما گاه منطبق با حداقل ارزشهاي اسلامي نيست چنانكه هر روز شاهد حجم وسيعي از اخبار كذب هستيم كه به تخريب افراد و دستگاههاي گوناگون كشور مي پردازند.

وي تاكيد كرد: زماني كه مردم دريابند رسانه اي صادق نيست و مبتني بر مسلمات وحي و اشارات قرآني عمل نمي كند بي شك نسبت به آن كم توجه مي شوند.

صحفي ادامه داد: اگرتمايل داريم رسانه هايمان تبليغ ارزشي براي قرآن انجام دهند بايد از طريق عمل به فرامين خداوند به آن جامعه عمل بپوشانيم زيرا دروغ نقل كردن و اشاعه اخباركذب، مصداق بارزي است كه بعضي از رسانه هاي ما به آن دقت كافي ندارند.