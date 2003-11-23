مجوز نشريات قرآني خارج از نوبت صادر خواهد شد

سيد محمد صحفي در نشستي با جمعي از مديران مسئول مطبوعات در يازهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم افزود: صدورخارج از نوبت نشريات قرآني به منظور حمايت از اين رسانه ها است و علاوه بر آن در نظراست تا از طريق برقراري ارتباط با آموزش و پرورش و دانشگاهها اين گونه نشريات معرفي شوند.
به گزارش ستاد خبري نمايشگاه قران صحفي حمايت از خبرنگاران ونويسندگان قرآني را يك ضرورت دانست و گفت: برگزاري نمايشگاه ديني و اسلامي براي نخستين بار به پيشنهاد وزير ارشاد صورت خواهد گرفت.
وي با تاكيد بر اهميت پرداختن به موضوع قران در رسانه توضيح داد : ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و تبيين ارزشهاي اسلامي انقلاب يكي از كاركردهاي است كه نظام اسلامي براي رسانه و مطبوعات قائل است و انتظار مي رود حركت رسانه ها براساس موازين جمهوري اسلامي و رفتار آنها منطبق با قران باشد.
وي اظهار داشت: در صورتي كه ساختارعملكردي مطبوعات به گونه اي نباشد كه جهت اجراي فرامين الهي گام بردارند بي شك مي توان گفت: خود را گرفتار مسائل سطحي كرده ايم يا در سطح پيشنين خود باقي مانده ايم.
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به بحث اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري دركشور توجه كرد و افزود: يكي از نگراني هاي جدي ما در زمينه فعاليت روزنامه نگاران ، رعايت اخلاق حرفه اي است و رفتار رسانه هاي ما گاه منطبق با حداقل ارزشهاي اسلامي نيست چنانكه هر روز شاهد حجم وسيعي از اخبار كذب هستيم كه به تخريب افراد و دستگاههاي گوناگون كشور مي پردازند.
وي تاكيد كرد: زماني كه مردم دريابند رسانه اي صادق نيست و مبتني بر مسلمات وحي و اشارات قرآني عمل نمي كند بي شك نسبت به آن كم توجه مي شوند.
صحفي ادامه داد: اگرتمايل داريم رسانه هايمان تبليغ ارزشي براي قرآن انجام دهند بايد از طريق عمل به فرامين خداوند به آن جامعه عمل بپوشانيم زيرا دروغ نقل كردن و اشاعه اخباركذب، مصداق بارزي است كه بعضي از رسانه هاي ما به آن دقت كافي ندارند.
معاون امور تبليغاتي و مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: دست اندركاران صدور مجوز نشريات درصددند مجوز نشريات قرآني را خارج از نوبت صادر كنند.
سيد محمد صحفي در نشستي با جمعي از مديران مسئول مطبوعات در يازهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم افزود: صدورخارج از نوبت نشريات قرآني به منظور حمايت از اين رسانه ها است و علاوه بر آن در نظراست تا از طريق برقراري ارتباط با آموزش و پرورش و دانشگاهها اين گونه نشريات معرفي شوند.
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