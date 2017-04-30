پاکسازی مناطق آلوده اندیمشک/ کشف ترامادول و دستگیری ۵ سوداگر مرگ

سرهنگ محمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه روند پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر و مبارزه جدی وبی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران تجارت مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اندیمشک با هماهنگی مقام قضایی نسبت به پاکسازی و دستگیری عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح این شهرستان اقدام کردند.



وی افزود: در اجرای این عملیات هشت باب مغازه مورد بازرسی قرار گرفت و پنج نفر از اصلی ترین توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر در شهرستان اندیمشک دستگیر شدند.



فرمانده انتظامی اندیمشک تصریح کرد: در این عملیات ماموران پلیس، مقدار یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۱۱۲ گرم حشیش، ۱۱۵ گرم شیره تریاک، یک دهم گرم مواد مخدر از نوع شیشه، ۵۰۵ عدد قرص متادون و ترامادول، یک حلقه وافور استعمال و دو عدد ترازوی توزین از مخفیگاه های متهمان دستگیر شده کشف شد.



سرهنگ عزیزی در پایان عنوان کرد: این عملکرد قاچاقچیان مغایر با سلامت جامعه و موجب اضمحلال خانواده ها و جوانان می شود، بنابراین از شهروندان تقاضا داریم تا هرگونه فعالیت فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند