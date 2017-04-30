عدم همکاری در واگذاری زمین برای ساخت پروژه بهداشتی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اهواز با موضوع انتخابات اظهار کرد: مکان های طبخ غذا باید به ما اعلام شود تا نظارت لازم را داشته باشیم چون سال قبل مشاهده شد که برخی اماکن قصد عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته را داشتند.

وی افزود: امید، نشاط و سلامتی شعار هفته سلامت بود و انتظار همکاری و ورود بیشتر سازمان ها در این حوزه را داریم. با همکاری های بیشتر و گسترده تر در این حوزه قطعا می توان شاهد تحولات عظیم و بهبود وضعیت هم باشیم.

مدیر بهداشت غرب اهواز تصریح کرد: مجوز ساخت ۷۰ پروژه بهداشتی را در مناطق محرومی از جمله کوی سیاحی، ملاشیه، شلنگ آباد، مندلی و لشکرآباد دریافت کردیم ولی متأسفانه همکاری های لازم برای واگذاری زمین از سوی مسئولان امر به ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام نشده است.

شریفی بیان کرد: همه استان ها در زمینه راه اندازی و ساخت این پروژه های بهداشتی از ما سبقت گرفتند ولی ما همچنان عقب مانده ایم. تقاضا داریم تا مسئولان ذیربط با توجه به دریافت مجوز برای این پروژه ها و آمادگی پیمانکاران برای شروع ساخت، نسبت به واگذاری زمین اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی عنوان کرد: در زمینه پرونده الکترونیکی سلامت نیز استان های دیگر رتبه های خوبی را دارند ولی ما اصلا رتبه خوبی در این بخش نداریم. این پرونده ها باید جایگزین پرونده های کاغذی شوند و مسئولان باید به حساسیت و ارزش بالای این طرح پی ببرند.

مدیر بهداشت غرب اهواز در پایان گفت: برای هر یک تن کاغذ ۳۰ تنه درخت را باید قطع کرد ولی با اجرای طرح پرونده الکترونیکی سلامت حداقل ۸۰۰ میلیون تومان صرفه جویی را در خرید کاغذ محقق خواهیم کرد.