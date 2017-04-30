برخورد شدید قانونی با متخلفان انتخابات/فضای مجازی کاملارصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه تعامل و هم اندیشی اعضای ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با حضور روسای استانی ستاد تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه رصد فضای مجازی جهت بررسی تخلفات در حال انجام است، اظهار داشت: رویکرد روند برخورد با تخلفاتی که تاثیر چندانی در انتخابات ندارند در بازه زمانی انتخابات فقط تذکر است.

وی افزود: اکنون یک پرونده سایبری و دو پرونده مطبوعاتی تشکیل شده و در جریان رسیدگی است اما در حال حاضر تخلفات انتخاباتی در اولویت قرار دارند.

سلیمانی عنوان کرد: بر اساس ماده ۶۸ انتخابات ریاست جمهوری «انجام هرگونه فعالیت تبلیغی از تاریخ اعلام رسمی اسلامی نامزدها علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعت اداری و همچنین استفاده از وسایل وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسسات که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود».

معاون دادستان کرمان تصریح کرد: تا به امروز که تبلیغات داشته ایم به ویژه در سفر دیروز رئیس جمهور به کرمان تخلفات ماده ۶۸ و ۷۳ گزارشات متعددی داشته ایم و بعضی از مستندات آن واصل شده است.

وی گفت: انتخابات فرصتی برای نظام است این فرصت را تبدیل به یک تهدید نکنیم و اجازه ندهیم غوغا سالاری حاکم بر انتخابات جو همدلی حاکم بر استان که ثمره آن را مردم می برند بهم بخورد.

سلیمانی تصریح کرد: آنچه که مسلم است نتیجه انتخابات تاثیری بر قوه ای باید به این تخلفات رسیدگی کند ندارد و ما به امید خدا سرجای خود هستیم و حین و بعد از انتخابات برخورد شدید و قانونی با متخلفان خواهیم کرد.