به گزارش خبرنگار مهر، آرتاشس تومانیان ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات‌ مدیره شرکت شهرک‌ های صنعتی استان مرکزی در اراک، با بیان اینکه ایران و ارمنستان به عنوان دو کشور همجوار، قطعا زمینه های فراوانی برای همکاری و مراودات اقتصادی دارند که این زمینه ها باید مورد شناسایی قرار گیرد، اظهار داشت: فقدان اطلاع از زمینه های مشترک همکاری بین ایران و ارمنستان، قطعا مراودات دو کشور را محدود می کند بنابراین نیازمند شناسایی نقاط مشترک برای افزایش همکاری هستیم.

وی افزود: کشور ارمنستان در زمینه تولید کنسانتره و بسته بندی از تجربه و توانمندی برخوردار است و با توجه به آن که برخی تولیدات کشاورزی در استان مرکزی همچون انار، با ظرفیت صادراتی همراه است، در این بخش می تواند همکاری مطلوب اقتصادی بین دو کشور برقرار شود.

سفیر ارمنستان در ایران بیان کرد: همچنین کشور ارمنستان در حوزه فناوری اطلاعات و آی تی، از توانمندی فوق العاده ای برخوردار است که حتی با برخی کشورهای توسعه یافته برابری می کند و در تایید این سخن باید گفت که از جمعیت سه میلیون نفری این کشور، بیش از ده هزار نفر فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند.

تومانیان با بیان اینکه فعالیت های کشور ارمنستان در حوزه فناوری اطلاعات رو به گسترش است و سرمایه گذاری های کلانی نیز در بخش آی تی در این کشور صورت گرفته، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر سالانه ۲۰هزار گیگابایت اینترنت کشور ایران از طریق کشور ارمنستان تامین می شود.

سفیر ارمنستان در ایران اضافه کرد: به منظور گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشور ایران و استان مرکزی در زمینه های مختلفی شرایط همکاری وجود دارد که آماده امضای قرارداد هستیم، البته این مهم در گرو کسب اطلاعات و آگاهی های لازم در رابطه با زمینه های همکاری دوجانبه میان ارمنستان و استان مرکزی است.