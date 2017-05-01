توافق اولیه برای عرضه سنگ آهن در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، قدیر قیافه، در خصوص آخرین تحولات قیمتگذاری سنگ آهن گفت:ما به عنوان انجمن سنگ آهن در تلاشیم تا با توجه به فاصله قیمتی فروش سنگ آهن داخلی و خارجی، اقداماتی را صورت دهیم تا شاهد اصلاح قیمت این ماده معدنی در بازار داخلی باشیم.

وی افزود: ما شاهد یک فاصله معنادار میان قیمت داخلی و خارجی سنگ آهن هستیم. در حال حاضر فروش سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله گپ قیمتی دارد. قبلا فرمول تعیین قیمت در بازار داخلی دستوری بود و براساس آن مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین می شدند. اما پس از خصوصی سازی و فعالیت سایر نهادها این میزان کمی تغییر کرد. با این حال فرمول اصلاح شده باز هم از یک اختلاف قیمتی معنادار بین نرخ فروش داخلی با صادراتی حکایت دارد. با توجه به همبستگی فولاد و سنگ آهن چنانچه قیمت فروش محصولات فولادی را مد نظر قرار دهیم شاهد ارزان فروشی قیمت سنگ آهن در بازار داخل هستیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: سال هاست ارزان فروشی در بازار داخلی اتفاق افتاده و ما تولید کنندگان محصولات سنگ آهنی به دنبال اصلاح آن هستیم؛ اما به هرحال مشکلات قیمت گذاری سنگ آهن از گذشته وجود داشته و باید اصلاح قیمت در یک مبادله برد-برد صورت بگیرد.

نرخ های جهانی ملاک فروش داخلی شود

قیافه برای اصلاح شیوه قیمت گذاری گفت: راهکار ما، عرضه تمام محصولات سنگ آهنی و یا تمام محصولات زنجیره فولاد و استفاده از ساز و کار شفاف و رقابتی بورس است که با عمل به این شیوه، قیمت واقعی و منصفانه محصولات زنجیره در تالار بورس تعیین قیمت شود. با تحقق این مهم شفاف سازی معاملات بین خریدار و فروشنده با نرخ متعادل همراه خواهد شد ضمن این که با توجه به مقررات بورس کالا، تسویه حساب و اطمینان از بازگشت به موقع ارزش کالای فروخته شده نیز به شکل مناسبی انجام خواهد شد.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با تاکید بر این که بهره گیری از امکان بورس مانعی برای انجام معاملات از راه مذاکره و به صورت توافقی نخواهد بود، گفت:پیشنهاد مشخص ما به عنوان تولید کننده محصولات سنگ آهنی در نشست های متعدد با مدیران بورس کالا مطرح و مقرر شد قیمت داخلی سنگ آهن حاصل کسری از قیمت های جهانی با در نظر گرفتن تخفیفات و هزینه حمل باشد.

دولت از قیمت گذاری کنار کشیده

وی تصریح کرد: بخش خصوصی به هیچ عنوان با این موضوع مخالفتی ندارد و واحدهای فولادی نیز خود را برای این اصلاح قیمتی آماده کرده اند. لازم به ذکر است که بر اساس اطلاعات ما دولت محترم هیچ علاقه ای به دخالت در قیمت گذاری ندارد و دخالت آن نیز به نفع هیچ یک از طرف ها نیست. باید از روش غیر رقابتی و قیمت گذاری دستوری فاصله گرفته و از روش های علمی و تجربه سایرین برای اصلاح روندها و فرآیندها بهره جست و معاملات محصولات سنگ آهنی را در بورس کالا آغاز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با اصلاح قیمت محصولات سنگ آهنی در بازار داخلی موجبات حرکت رو به جلوی واحدهای تولیدی بالادستی و محصولات فولادی را شاهد باشیم و تمام تلاش انجمن بر عملی کردن این موضوع است.

این مقام صنفی در خصوص عرضه محصولات سنگ آهنی در بورس کالا عنوان کرد:همه چیز به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. لیکن ما به صورت کلی با بورس کالا توافقات خودمان را برای ورود به رینگ داخلی بورس انجام داده ایم و امیدواریم به محض آماده شدن بسترها معاملات کلید خورده و آغاز شود.