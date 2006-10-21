تبليغ محتوايي انتخابات زمينه ساز حضور هدفمندتر مردم در انتخابات مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، محمد باقري در جلسه توجيهي و راهبردي نمايندگان خبرگزاري ها و صداو سيماي استان مركزي در ستاد انتخابات استان اظهار داشت: مهمترين بعد انتخابات اطلاع رساني و تبليغات درست براي حضور مردم در انتخابات است كه بخش عمده آن بر دوش رسانه ها مي باشد.

وي تصريح كرد: ايجاد زمينه مشاركت معقول و منطقي مردم و انتخاب افرادي متدين و متخصص نيازمند شناساندن انتخابات و اهميت حضور مردم است.

باقري اضافه كرد: حضور اينگونه مردم در انتخابات زمينه پاسخگويي انتخاب شونده را در جامعه و نزد مردم بيش از گذشته فراهم مي كند.

رئيس كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات استان مركزي اضافه كرد: اگر مردم ملاكها و حساسيتها را بيشتر بشناسند و به اهميت تاثير راي خود پي ببرند نقش آنان در انتخابات نهادينه مي شود.

وي همزماني دو انتخابات شوراها و خبرگان رهبري را نيازمند توجه بيشتر به بعد اطلاع رساني آن عنوان كرد و گفت: بايد راهكارهايي اتخاذ شود كه مردم با كانديداها و برنامه هاي آنان آشنا شوند و نه به فرد بلكه به برنامه و اهداف راي دهند.

باقري راي دادن به چهره يا كثرت تبليغات كانديداها را آسيب انتخابات عنوان كرد و گفت: رسانه ها در اين زمينه نقش مهم و سرنوشت سازي به عهده دارند.

در اين نشست، نمايندگان خبرگزاري ها با تشريح اقدامات خود با ارائه پيشنهاداتي براي گرم تر شدن تنور انتخابات و حضور پرشور و شعورتر مردم در انتخابات پرداختند.

در اين جلسه قرار شد پيشنهادات رسانه هاي ما در استان در ستاد انتخابات براي حضور بيشتر مردم مورد توجه قرار گيرد.