آغاز به کار نهمین اتاق مادر و کودک در ایستگاه مترو شهر آفتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح اتاق مادر و کودک در ایستگاه مترو شهر آفتاب با حضور دکتر مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، دکتر محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و جمعی از مسئولان حوزه حمل و نقل عصر دیروز برگزار شد.

مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به اینکه احداث اتاق مادرو کودک در ایستگاه‌های پر تردد مترو در اولویت قرار دارد افزود: فضای این اتاق‌ها طوری طراحی شده تا مادران در مسیر رفت آمد خود به راحتی به امور نوزادانشان برسند.

وی تصریح کرد: کودکان شیر خوار هر لحظه احتیاجات متفاوتی دارند و وجود چنین مکان‌هایی به مادران آرامش خاطر می‌دهد تا به راحتی از خانه خارج شده و در شهر تردد کنند.

حسینی بعد از افتتاح اتاق مادر و کودک و اتاق مرکز کنترل محلی ایستگاه مترو شهر آفتاب، از نمایشگاه شهر آفتاب نیز دیدن کرد. وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای خدمات دهی مناسب به بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب از چند ماه پیش در مجموعه شهرداری تهران آغاز شده و با انجام کارهای مطالعاتی با استفاده از کارشناسان مختلف نسبت به شناسایی نقاط ضعف اقدام شده است، خاطرنشان کرد: امروز در آستانه برداشتن آخرین قدم‌های آماده‌سازی برای برپایی بزرگترین رویداد فرهنگی کشور هستیم.

وی تصریح کرد: سکوی نمایشگاه شهر آفتاب جزیره‌ای است و این امکان را دارد تا اگر ازدحام جمعیت زیاد باشد، همزمان از سکوی شمالی و جنوبی مسافرگیری انجام شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از مردم دعوت کرد تا برای رسیدن به نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب از مترو استفاده کنند.

آمادگی کامل مترو تهران برای ارائه بهترین خدمات به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب

احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران هم در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه پتانسیل لازم برای سرویس‌دهی هرچه بهتر به مسافران در ایام برپایی نمایشگاه کتاب وجود دارد گفت: ارائه خدمات مضاعف به مسافران در این ایام پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند با خیال آسوده از مترو برای رسیدن به شهر آفتاب استفاده کنند.

وی با اشاره به افتتاح نهمین اتاق مادر و کودک در ایستگاه شهرآفتاب افزود: مترو یک فضای کاملا اجتماعی است و شرکت بهره برداری مترو تهران سعی کرده تا بهترین خدمات را نه تنها در بحث حمل و نقل بلکه در بحث های مختلف همچون رفاه اجتماعی به مسافران ارائه کند که افتتاح اتاق مادر و کودک در ایستگاه های مختلف مترو از آن جمله است.

وی با تاکید براینکه اهمیت دادن به حقوق بانوان یکی از اولویت‌های مهم این شرکت است خاطرنشان کرد: این امکانات رفاهی سبب می شود تا مادران با خیالی آسوده تر به نمایشگاه کتاب بیایند.

پیش از این ایستگاه های امام خمینی، تهرانپارس، چهارراه ولیعصر(عج)، ترمینال جنوب، صادقیه، عبدل آباد، بهارستان و تجریش به اتاق های مادر و کودک مجهز شده بودند.