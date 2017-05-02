۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۷:۴۸

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش۱۸ درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۱۸ درصدی بارش سال زراعی جاری در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلند مدت در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۴۸۹ میلی متر گزارش شده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری این استان نسبت به سال زراعی کامل ۱۷ درصد کاهش دارد.

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

وی ادامه داد: بارش های اخیر  در این استان، کاهش بارندگی را در استان جبران نکرده است و همچنان وضعیت بارش در این استان نگران کننده است.

