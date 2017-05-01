  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۳۰ هزار تن شیر در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد- مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۳۰ هزار تن شیر خام در چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته تولید شد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۳۰ هزار تن شیر خام در چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته تولید شد، اظهار داشت: تولید شیر در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ در این استان افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در سال ۹۴ میزان شیر تولیدی این استان ۲۹۹ هزار تن بوده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش تولید شهر طی سال های گذشته در این استان به واسطه توسعه شهرک های دامپروری بوده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی شهرک های دامپروری جدید زمینه تولید شیر این استان افزایش خواهد داشت.

