به گزارش خبرنگار مهر، نشست ممطبوعاتي رونمايي آثار هنرمندان برجسته ايراني روي تنديس اسب در كاخ موزه نياوران ظهر امروز با حضور مديران جشنواره و اصحاب مطبوعات در هتل رامتين تهران برگزار شد.

اميرهمايون صدري مدير جشنواره و مدير گروه مشاوران آپت در اين نشست درباره جشنواره اسب گفت: "ما سال گذشته برنامه اي در حوزه اسب و سواركاري در نوروزآباد اجرا كرديم. بعد از اين برنامه امسال تصميم گرفتيم از اين موجود جشنواره اي برگزار كنيم."

وي با اشاره به هدف اصلي جشنواره افزود: "ما اسب هاي مختلف چون تركمن، عرب، خزر و ... داريم، اما مي خواهيم بدانيم كه اسب ايراني چيست؟ به همين دليل از هر قسمت هنري تنديسي آماده كرديم كه نشان دهنده توانايي اساتيد در اين رشته است و از 22 هنرمند مطرح كشور دعوت كرديم تا در اين جشنواره ما را ياري كنند و ايده هاي خود را در قالب سوژه ايران، اسب، هنر خطاطي ارائه دهند. سه عكاس هم در اين جشنواره حضور دارند."

مدير جشنواره ادامه داد: "بخش هنري به مدت شش روز در كاخ نياوران برگزار مي شود. گرچه اسب سوژه اي قديمي است، اما امروز با اساتيد هنرمند حركت مدرن هنري انجام داديم. البته اين حركت همراه با شاهنامه خواني در كاخ نياوران است تا بتوانيم تاريخ گذشته ايران را مرور كنيم. افتتاحيه اين جشنواره هم روز عيد فطر با مسابقات پرش اسب شروع مي شود. در مجموع ما قصد داريم در سال هاي آينده با برگزاري چنين جشنواره اي گردشگر جذب كنيم تا از قسمت هاي هنري و ورزشي بازديد كنند."

اردشير صالح پور، استاد دانشگاه و مسئول بخش آئيني و هنري جشنواره هم گفت: "به گمان من كمتر موجودي به جايگاه اسب در يك فرهنگ كه بخش اعظم فرهنگ شرق را در خود مستتر دارد، مي رسد. ريشه كلمه اسب از اس است كه بار معنايي خاصي را به ما القا مي كند، حتي در آيات قرآن هم به اسب و نفس هاي تندش در اثر دويدن اشاره شده است."

وي ادامه داد: "قوم كاسيا در پنج هزار سال پيش اولين قومي بودند كه اسب را به بين النهرين فرستادند. چرا كه پيش از آن در بين النهرين از اسب در حد باربري استفاده مي كردند، اما قوم كاسيا اسب را براي سواركاري معرفي كرد. من از اسفندماه در بخش پژوهشي و آئيني اين جشنواره كار كردم و در اين پژوهش ها آئين هاي مربوط به اسب را پيدا كردم."

صالح پور با اشاره به اينكه اگر اين جشنواره تداوم پيدا كند، مي توان آئين هاي مرتبط با اسب را معرفي كرد، گفت: "آئين هاي زيادي در زمينه هاي مذهبي و تاريخي درباره اسب وجود دارد. يا در روايات آمده كه پيامبر اشاره كرده در پيشاني اسب خير و بركت است. در فرهنگ ما حضور اسب انكارناپذير است، حتي نام هايي چون لهراسب، طهماسب و ... به معناي دارنده اسب فربه و ... از اين موجود گرفته شده است. در واقع جنبه هاي اساطيري او در نام انسان هم هست."

وي ادامه داد: "امتياز اشكانيان هم به فرهنگ اسب برمي گردد. ما در اين جشنواره از 9 تن از فعالان نقالي، شاهنامه خواني و پرده خواني از اقصي نقاط ايران دعوت كرديم تا در اين جشنواره حضور داشته باشند. در مجموع براي اولين بار در نمايشگاه هاي ايران است كه تنديس واحدي ساخته شده و هنرمندان معاصر روي يك سوژه واحد كار مي كنند. 22 هنرمند آثار ارزنده اي دارند. به عنوان مثال اثر خسروجردي ابعاد دراماتيك دارد."

صالح پور در پايان گفت: "در جنوب فرانسه گروه تئاتري است كه هر سال با اسب تئاتر اجرا مي كند و آثار شكسپير را روي اسب اجرا مي كنند. در اين جشنواره فيگور انتخاب تنديس از عباس مشهدي زاده است."