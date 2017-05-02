۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۷:۴۷

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح تفکیک زباله از مبدا در شهرکرد اجرا می شود

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح تفکیک زباله از مبدا در شهرکرد اجرا می شود.

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح تفکیک زباله از مبدا در شهرکرد اجرا می شود، اظهار داشت: زمینه برای اجرای این طرح در شهرکرد فراهم شده است.

وی عنوان کرد: در شهر فرخ شهر نیز طرح تفکیک زباله از مبدا اجرا شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا نیازمند آموزش خانواده ها است، تاکید کرد: باید فرهنگ تفکیک درست زباله ها در سطح خانواده ایجاد شود تا از هدر رفت مواد بازیافتی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: در سالجاری بیش از ۲۳ میلیارد ریال اعتبار به ساماندهی پسماند در این استان اختصاص یافته است.

