پرونده قتل در بوئین زهرا با مصالحه به سازش ختم شد

ابوالفضل محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی قتل «رضا. ب» در سال ۱۳۹۰ توسط فردی به نام «رضا. ش» پرونده ای در دستگاه قضایی شکل گرفته که با توجه نوع رویداد به پرونده قتل باسکول شهرت یافت.

وی ادامه داد: موضوع پرونده از این قرار بود که کارگر ساده ای که در یک باسکول کار می کرد بر اثر فشار عناصر حیاتی، با وارد کردن ضربه ای مسئول باسکول را به قتل رسانده بود که در بررسی های قضایی محکوم به قصاص نفس پای چوبه دار شده بود.

دادستان بویین زهرا با اشاره به محوریت صلح و سازش در برنامه های شورای حل اختلاف اظهارداشت: هدف از تشکیل شورای حل اختلاف استفاده از ابزار کارساز و انسانی با روحیه گذشت، صلح و سازش و نیز کاستن از بار عظیم مراجعات مردم به دادگستری‌ها در راستای توسعه مشارکت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل امور در جامعه است.

وی افزود: شورای حل اختلاف به تأسی از منابع معتبر فقه شیعه و با استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان، سادات و افرادی که تاثیرگذار در منطقه هستند، بسیاری از دعاوی و پرونده‌های ارجاعی به این شورا را مصالحه می‌دهند.

محبی رضایت اولیای دم این پرونده را در راستای همین مهم دانست و تصریح کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در گرو ترویج آموزش‌های تخصصی در این زمینه است؛ چه بسا افزایش صلح و سازش به کاهش تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی برای صلح و سازش هم باید بین مردم صورت بگیرد تا بی‌جهت دعاوی ساده یا مسائل قابل حل را به دستگاه قضایی نکشانند و هم باید در سطح کارکنان و قضات دستگاه قضایی آموزش‌های لازم ارائه شود تا در صورت طرح پرونده در دستگاه قضایی، حداکثر تلاش برای صلح و سازش بین اصحاب دعوا صورت بگیرد.

دادستان شهرستان بویین زهرا توضیح داد: ایراد ضرب و جرح عمدی، سرقت‌های تعزیری، تهدید، توهین و جرایم غیرعمد شامل تصادفات و حوادث ساختمانی بیشترین ورودی پرونده‌های شورای حل اختلاف را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به توسعه فرهنگ صلح‌ وسازش‌ و تاکید مجدد بر تشکیل دوره‌های آموزشی تصریح کرد: باید از افراد آگاه به مسایل روز، ارزشی و اخلاق‌مدار که دارای سبک و روشی نوین در این زمینه بوده دعوت شود و از تجربیات و دانش آنان‌ استفاده بهینه شود.

محبی اعلام کرد: اولویت نخست برای شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح وسازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی است و هر چند اعضای شوراهای حل اختلاف از بین بزرگان، مصلحان و ریش‌سفیدان برگزیده شده‌اند و دارای روحیه سازشی هستند و تلاش آنها نیز بر اصل سازش و اصلاح استوار است اما ارایه آموزش‌های لازم و متناسب با نیاز آنها می‌تواند در نیل به این هدف بزرگ که مورد تأکید و سفارش اسلام است مؤثر باشد.

وی یادآورشد: باید تلاش کنیم فرهنگ صلح و سازش در میان اقشار مختلف نهادینه شود و در ابعاد مختلف فرهنگ زندگی مردم ریشه دوانده و گسترش یابد.