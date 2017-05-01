۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۲

با حضور وزیر بهداشت در سیرجان؛

بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی امام رضا(ع) افتتاح شد

بیمارستان ‌۲۳۵ تختخوابی امام رضا(ع) سیرجان صبح دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ با حضور وزیر بهداشت، به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت این بیمارستان از سال ۸۷ در زمینی به مساحت ۲۵هزار متر مربع و زیربنای ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شد اما تا سال ۹۲ حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت  که با پیشرفت ۱۰۰ درصدی در سه سال گذشته،  امروز با حضور دکتر هاشمی به بهره برداری رسید.

این بیمارستان دارای بخش هایی همچون داخلی، زنان و زایمان، کودکان، نوزادان، جراحی، اورژانس، کلینیک فوق تخصصی، دیالیز، گوارش، چشم، بخش مراقبت های ویژه ICU، CCU و NICU و اتاق عمل است.

بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی امام رضا(ع) سیرجان در ۵ طبقه و با اعتباری بالغ بر ۵۵۵ میلیارد ریال ساخته و تجهیز شده است.

حبیب احسنی پور

