بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی امام رضا(ع) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت این بیمارستان از سال ۸۷ در زمینی به مساحت ۲۵هزار متر مربع و زیربنای ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شد اما تا سال ۹۲ حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با پیشرفت ۱۰۰ درصدی در سه سال گذشته، امروز با حضور دکتر هاشمی به بهره برداری رسید.

این بیمارستان دارای بخش هایی همچون داخلی، زنان و زایمان، کودکان، نوزادان، جراحی، اورژانس، کلینیک فوق تخصصی، دیالیز، گوارش، چشم، بخش مراقبت های ویژه ICU، CCU و NICU و اتاق عمل است.

بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی امام رضا(ع) سیرجان در ۵ طبقه و با اعتباری بالغ بر ۵۵۵ میلیارد ریال ساخته و تجهیز شده است.