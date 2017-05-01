بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) ناجا در استان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه و مصادف با میلاد حضرت ابوالفضل (ع) و با حضور سرتیپ فتحی زاده جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، سردار سید محمد رضا سید احمدیان

معاون بهداشت و درمان ناجا و جمعی از مسئولین استانی و کشوری، بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا در استان کرمانشاه و در محل خیابان گمرک به بهره برداری رسید.

سرهنگ علی حیدری، معاون این بیمارستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این بیمارستان ۶۴ تخت دارد و ظرفیت ارتقا به ۹۶ تخت را نیز دارا است.

وی افزود: این بیمارستان ۸ سال پیش کلنگ زنی شده و با تخصیص اعتبارات از پیشرفت ۹۹ درصدی برخوردار است و ۱ درصد باقی مانده نیز مربوط به برخی از تجهیزات داخلی است که بزودی تامین می‌شود.

سرهنگ حیدری، این بیمارستان را از بیمارستان‌های مجهز ناجا در غرب کشور برشمرد که دارای بخش های جراحی، اورولوژی، سی تی اسکن و... بوده و اکثر نیازهای مراجعه کنندگان به بخش های مختلف بیمارستانی را مرتفع می‌کند.

وی در خصوص پرسنل این بیمارستان نیز گفت: ۵۰ درصد پرسنل مورد نیاز از نیروهای ناجا در این بیمارستان فعالیت دارند و ۵۰ درصد دیگر نیز استخدام خواهند شد.

مدیر این بیمارستان افزود: این فاز اول بیمارستان است که به بهره برداری رسیده و فاز دوم آن در صورت تامین تجهیزات به بهره برداری می‌رسد.