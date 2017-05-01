باید به قوانین اسلام احترام بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش اسلام نیوز که توسط رایزنی فرهنگی ایران در روسیه ترجمه و در اختیار ما قرار گفته است؛ اسقف بزرگ ایلاریون یکی از رهبران کلیسای پراوااسلاو روسیه یک بار دیگر حمایت خود را از مسلمانان در انتخاب سبک زندگی بر اساس قوانین و مقررات مذهبی خود و پوشش متناسب با عقاید مذهبی را اعلام کرد و خواستار فراهم کردن زمینهی مناسب برای تحقق این امر شد.
ایلاریون در ادامه اظهار داشت: اسلام دارای قوانین و سنتهای مخصوص به خود است و ما باید به آنها احترام بگذاریم. اگر کسی بنا به اعتقادات و رسومات خود ترجیح میدهد پوشش مناسب و غذای سفارش شده طبق دستورات را انتخاب کند، پس ما موظف هستیم که این شرایط را برای آن شخص فراهم کنیم، بنده معتقد هستم که در کشور ما امکان فراهم آوردن این شرایط وجود دارد.
ایلاریون مکرر حمایت خود را از لزوم رعایت حق مسلمانان در رابطه با مسئله حجاب اعلام کرده است، در حالی که ریاست فعلی کلیسای پراواسلاو روسیه با این امر مخالف است. گفتنی است که اخیرا جمهوری چچن قانون پوشش حجاب را در مدارس تصویب کرد و خانم «چرنیگا اکسانا الکساندرووا» رئیس بخش حقوقی پاتریارخ مسکو نیز با آن مخالفت کرد. این در حالی است که خود وی بدون هیچ مانعی روسری میپوشد و حجاب سر را رعایت میکند.
الکساندرووا بر این باور است: تصویب قانون پوشش حجاب ماهیت سکولاری آموزش در مدارس دولتی روسیه را بر هم میزند. باید افزود که چند سال پیش یکی از مسئولین کلیسای روسیه، فسوالد چاپلین، به دلیل حمایت از حفظ و رعایت ارزشهای سنتی از سمت خود -ریاست بخش روابط متقابل کلیسا و جامعه- برکنار شده بود.
ایلاریون معتقد است: رعایت حجاب سر پیشینهی بس طولانی در فرهنگ روسیه دارد و پنهان نگه داشتن تعلق مذهبی امر پسندیدهای نیست. وی معتقد است که رعایت حقوق تمامی افراد با هر نوع مذهبی باعث پیدایش صلح میشود و میتواند مانع بسیاری از اتفاقات ناگوار امروزی را نیز شود.
وی افزود: بنده افسوس میخورم که در بسیاری از کشورهای غربی قوانینی به تصویب میرسد که در راستای محدود کردن حقوق شهروندان از سنن و آیین مذهبی خود هستند.
منبع خبر: اسلام نیوز – ترجمه رایزنی فرهنگی ایران در مسکو
نظر شما