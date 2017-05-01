توسعه معادن استان سمنان در بحث افزایش اشتغال ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان در جلسه بررسی برنامه های دستگاههای اقتصادی سمنان که صبح دوشنبه در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه های اقتصادی تاکید داشت: امروز استفاده از معادن به عنوان یکی از پتانسیل های استان در زمینه اشتغال زایی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، دستگاه های ذی ربط می بایست ابتدا ظرفیت های سرمایه گذاری در معادن را شناسایی کرده، سپس آنها را بشناسانند تا در مرحله بعد بتوانیم با سرمایه گذاری بر روی آنها تولید و اشتغال را در استان ترویج دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار سمنان گفت: فضای استان در اجرای برنامه های تولید و اشتغال برای اهداف اقتصاد مقاومتی مطلوب است.

همتیان با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی استان سمنان برنامه های خود را در بحث تولید، اشتغال اراده کنند، بیان داشت: ارکان اجرایی با توجه به بسته های حمایتی دولت در بحث تولید و اشتغال با همکاری و هم افزایی از فرصت های ملی و استانی برای اجرای برنامه ها بهره برداری کنند.

وی افزود: فضای کار با وسواس توسط دستگاه‌های اجرایی با ایجاد یک واحد پیگیری رصد و نظارت و پیگیری در امر اجرای برنامه ها صورت گیرد.

معاون استاندار سمنان همچنین گفت: یکی دیگر از خواست های ما از دستگاه های اجرایی و دولتی این است که برای حمایت از سرمایه گذاران و همچنین برای کوتاه کردن پاسخگویی سریع به استعلام دفتر خدمات سرمایه گذاری استان دراین خصوص تلاش کنند تا شرایط اشتغال زایی و سرمایه گذاری تسهیل شود.