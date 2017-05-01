محمدرضا محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام به صورت حرفه‌ای و تخصصی توسط مهندسان و کارشناسان خبره الکترونیک بومی انجام شد، افزود: نورپردازی رونده دریاچه مصنوعی شهربازی کرمان توسط مدیریت زیباسازی و با همکاری شهربازی صورت گرفت.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح از پروژکتورهای فول کالر هوشمند ۱۶ میلیون رنگ استفاده شده و مجهز به سیستم DMX است.

محمدرضاخانی تصریح کرد: این پروژه دارای قابلیت کنترل از راه دور به وسیله‌ سیستم نرم افزاری بلوتوث و پیامک است و همچنین انتقال داده از طریق فلش مموری نیز در برنامه آن طراحی شده که برای مناسبت‌های گوناگون قابل تغییر رنگ و رقص نور ویژه است.