۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۵

برای اولین بار در جنوبشرق کشور انجام شد:

نورپردازی رونده دریاچه مصنوعی شهربازی کرمان

کرمان - معاون خدمات شهری شهردار کرمان از نورپردازی رونده دریاچه مصنوعی شهربازی کرمان برای اولین بار در جنوبشرق کشور خبر داد.

محمدرضا محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام به صورت حرفه‌ای و تخصصی توسط مهندسان و کارشناسان خبره الکترونیک بومی انجام شد، افزود: نورپردازی رونده دریاچه مصنوعی شهربازی کرمان توسط مدیریت زیباسازی و با همکاری شهربازی صورت گرفت.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح از پروژکتورهای فول کالر هوشمند ۱۶ میلیون رنگ استفاده شده و مجهز به سیستم DMX است.

محمدرضاخانی تصریح کرد: این پروژه دارای قابلیت کنترل از راه دور به وسیله‌ سیستم نرم افزاری بلوتوث و پیامک است و همچنین انتقال داده از طریق فلش مموری نیز در برنامه آن طراحی شده که برای مناسبت‌های گوناگون قابل تغییر رنگ و رقص نور ویژه است.

