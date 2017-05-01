مرکل: عربستان حمله به یمن را پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» در دیدار با مقامات عربستان خواستار پایان دادن حملات هوایی به یمن شد.

مرکل در سخنانی تاکید کرد: سازمان ملل باید بدنبال راهی برای حل مسالمت آمیز اوضاع یمن باشد.

عربستان از ۲ سال پیش و در رأس ائتلافی از کشورهای عربی پایگاه‌های حوثی ها را در یمن بمباران می‌کند.

گفتنی است در حملات هوایی عربستان تا امروز صدها نفر از مردم غیرنظامی یمن جان خود را از دست داده‌اند. گروه‌های مدافع حقوق بشر حملات عربستان را محکوم کرده و حتی واشنگتن نیز توقف این گونه حملات را از عربستان خواستار شده است.