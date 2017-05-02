۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۸

اختراع سیستم جدید ترمز خودکار برای خودروهای برقی

شرکت تسلا بعد از حذف سیستم ترمز خودکار اضطراری از خودروهای مدل اس و ایکس به شدت تحت فشار خریداران قرار گرفت و مجبور به ابداع سیستم ترمز جدیدی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک نیوز، این شرکت برای راضی نگهداشتن مشتریان خودروهای برقی سیستم ترمز خودکار تازه ای را برای تولیدات خود طراحی کرده و به آنها خواهد افزود.

این سیستم ترمز در سرعت های بیش از ۴۵ کیلومتر در ساعت عمل می کند و در صورتی که مانعی را در سر راه خود تشخیص دهد و راننده نتواند واکنش لازم را از خود نشان دهد به طور خودکار خودرو را متوقف می کند.

سیستم ترمز یاد شده به خودروهایی که بعد از اکتبر سال ۲۰۱۶ توسط تسلا تولید شده باشند اضافه می شود و تا سرعت ۱۴۵ کیلومتر در ساعت بهترین عملکرد را دارد.

شرکت تسلا از خریداران خودروهای این شرکت خواسته تا با مراجعه به نمایندگی های آن سیستم های ترمز جدید خودکار اضطراری را نصب کنند.

