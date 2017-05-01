به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی یکشنبه شب در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان از ساخت دهنه‌ ششم پل سیدی در محل کارخانه نیز خبر داد و گفت: تمام دهنه‌های پل سیدی تا ۲۰ خردادماه نصب خواهد شد.

وی همچنین به ساخت بوستان جبلیه اشاره کرد و گفت: این بوستان که وسعت آن حدود چهار هکتار است، هفته‌ آینده افتتاح خواهد شد.

شهردار کرمان با اشاره به نزدیک شدن به ایام تبلیغات انتخاباتی گفت: محل‌هایی برای نصب پوستر در سطح شهر در نظر گرفته خواهد شد تا نامزدهای انتخابات پوسترهای خود را در این محل‌ها نصب کنند.

بابایی افزود: همچنین با هماهنگی با فرمانداری و ستادهای تبلیغات نامزدهای انتخابات، اگر پوستر تبلیغاتی نامزدها در محلی غیر از نقاطی که شهرداری در نظر گرفته، نصب شود، به سرعت پاک‌سازی خواهد شد.

وی در عین حال تصریح کرد: افرادی که قصد حضور در شورای اسلامی شهر دارند، باید نخستین مسأله که همان نظافت و زیبایی شهر است را رعایت کنند.

بابایی گفت: در بیش از ۲۰۰ نقطه با نصب داربست فضای تبلیغات برای کاندیداها در سطح شهر ایجاد شده است.

شهردار کرمان به تفاهم‌نامه‌ی شهرداری با مرکز تحقیقات نیز اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهم‌نامه، دیوارهای ضلع شرقی و جنوبی مرکز تحقیقات جمع‌آوری شد.

بابایی افزود: در ضلع شمالی نیز ضمن رعایت تعریض، مقرر شد دیوارها برداشته شود تا چشم‌انداز خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین با این اقدام، پیاده‌راهی به طول ۸۰۰ متر و عرض شش متر در پارک جنگلی شهید باهنر ایجاد خواهد شد.

شهردار کرمان بیان کرد: با پیگیری استاندار کرمان مقرر شد بخشی از ساختمان‌های مرکز تحقیقات تخریب شود تا مردم از مسیرهای مختلف اطراف مجموعه‌ پارک جنگلی شهید باهنر به این پارک دسترسی داشته باشند.

بابایی به پرداخت بدهی‌های معوق پیمان‌کاران شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون، ۹۰ درصد از بدهی‌های پیمان‌کاران شهرداری پرداخت شده و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد.