۲ هزار گفتمان دینی در اردبیل برگزار شد/تأکید بر پیشگیری از آسیب‌

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با هدف مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته اداره کل تبلیغات اسلامی استان پنج کارگاه آموزشی با موضوع سبک زندگی اسلامی و دوری از آسیب‌های اجتماعی برگزار کرده است.

وی افزود: علاوه بر این تعداد، چهار کارگاه آموزشی برای روسای تشکل‌های دینی، دو کارگاه آموزشی برای مبلغات و جمعیت بانوان فرهیخته و سه کارگاه برای معلمان و مربیان دینی و قرآنی برگزار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به تهیه و توزیع سه هزار و ۷۰۰ متن آموزشی در بین گروه‌های هدف شبکه تبلیغ و تشکل‌های دینی اشاره کرد

وی افزود: متون آموزشی در موضوعات اعتیاد و خدا درمانی، آسیب‌شناسی طلاق و راهکارهای فرهنگی مقابله با آن، مهارت‌های ۱۰ گانه زندگی قرآنی و کارکردهای اجتماعی هیئت‌های مذهبی تهیه شده است.

به گفته ستوده در سال گذشته دو هزار و ۲۲۰ گفتمان دینی نیز در مدارس، مساجد، محلات و دانشگاه‌ها برگزار شده است.

وی به برگزاری ۴۱۰ مورد از گفتمان‌ها با موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: این گروه از گفتمان‌ها در مناطق حاشیه‌نشین با هدف کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی برگزار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به تشکیل سامانه پاسخگویی به شبهات دینی و انجام مشاوره دینی اشاره کرد و افزود: ۱۲ هزار مورد مشاوره دینی در این سامانه به ثبت رسیده است.

ستوده به توزیع ۱۰ هزار جلد کتاب در بین ۵۲ کتابخانه مساجد روستایی اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر این اطلاع‌رسانی‌های گسترده از شبکه تبلیغ در ایان مختلف سال در راستای آگاه‌سازی مردم از آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته است.