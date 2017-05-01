۴۰۰۰نفر در مسابقه «با قرآن در زلال اعتکاف» شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، مهدی پرتوی با اشاره به برخی از برنامه های فرهنگی اجرا شده برای معتکفین، گفت: طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» برای چهارمین سال متوالی همزمان با سراسر کشوردر مساجد استان اجرا شد.

رئیس اداره امورقرآنی بیان کرد: اجرای طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» باعث ایجاد علاقه شرکت کنندگان در این مراسم معنوی به قرآن و آشنایی بیشتر آنان با آموزه های قرآنی و توسعه و تعمیق فرهنگ حیات بخش قرآن کریم در میان معتکفان شده است.

پرتوی گفت: یکی از بخش های این طرح فرهنگی مسابقه قرآنی با موضوع ترجمه و مفاهیم سوره های «دهر(انسان) و حجرات» و ترجمه و مفاهیم «خبطه متقین» معروف به خطبه «همام» بود که امسال برای اولین بار اجراشد.

وی ادامه داد: برای اجرای این مسابقه هفت هزار دفترچه ۴۰ سوالی بین معتکفین توزیع شد که چهار هزار و ۳۵۳ نفر در این مسابقه شرکت کردند و ازاین تعداد دو هزار و ۶۰۰ نفر حائز امتیاز بالای ۳۵ شدند.

مهدی پرتوی افزود: طبق دستور العمل اجرای این مسابقه اسامی معتکفینی که به حداقل ۳۵ سوال از ۴۰ سوال پاسخ درست داده اند برای قرعه کشی و دریافت جوایز به سازمان دارالقرآن الکریم کشور فرستاده شد و به ۶۰ نفر به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.