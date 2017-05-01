مسکو:بهترین راه حل برای مسئله کره شمالی مسیر دیپلماتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «گنادی گاتیلوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت استفاده از نیروی نظامی برای حل مسئله کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است و عواقب فجیعی خواهد داشت.

گاتیلوف با اشاره به نادیده گرفتن حرف های شورای امنیت سازمان ملل توسط کره شمالی گفت: اما راه حل نظامی گزینه مناسبی برای حل مناقشه کره شمالی نیست، چراکه نتایج آن بر تمام مناطق شمال شرقی آسیا تاثیر خواهد گذاشت.

وی در ادامه افزود که تمام تلاش ها باید بر این باشد که این مسئله به صورت دیپلماتیک حل شود و از بروز درگیری نظامی جلوگیری شود.