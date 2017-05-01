  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

مسکو:بهترین راه حل برای مسئله کره شمالی مسیر دیپلماتیک است

مسکو:بهترین راه حل برای مسئله کره شمالی مسیر دیپلماتیک است

معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که باید از استفاده از نیروی نظامی در مسئله کره شمالی پرهیز کرد زیرا عواقب بدی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «گنادی گاتیلوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت استفاده از نیروی نظامی برای حل مسئله کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است و عواقب فجیعی خواهد داشت.

گاتیلوف با اشاره به نادیده گرفتن حرف های شورای امنیت سازمان ملل توسط کره شمالی گفت: اما راه حل نظامی گزینه مناسبی برای حل مناقشه کره شمالی نیست، چراکه نتایج آن بر تمام مناطق شمال شرقی آسیا تاثیر خواهد گذاشت.

وی در ادامه افزود که تمام تلاش ها باید بر این باشد که این مسئله به صورت دیپلماتیک حل شود و از بروز درگیری نظامی جلوگیری شود.

کد خبر 3966701

