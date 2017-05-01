اعطای جایزه سازمان ملل به «قهرمانان جوان زمین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملل امسال برای اولین بار این جایزه را به نفرات برتر بین ۱۸ تا ۳۰ سال اهدا خواهد کرد.

اگر شما یک ایده بزرگ برای حفاظت و یا بازگرداندن محیط زیست دارید، اگر یک چشم انداز برای آینده ای پایدار تر دارید، اگر سابقه قوی کمک به تغییرات بزرگ دارید، اگر از شکست نمی ترسید و اگر به آینده ای روشن برای سیاره مان باور دارید، می توانید تا ۲۷ تیرماه گزارش اقدام بزرگ محیط زیستی خود و تاثیر آن را در وب سایت http://www.unep.org/youngchampions وارد کنید.