۳هزار متر مربع گل فرش در شمال تهران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با توجه به حضور گردشگران منطقه ای و فرا منطقه ای از جاذبه های شمال تهران و زیباسازی مناظر شهری ، ۶ نقطه از منطقه با کاشت رنگ های مختلف از گل های فصلی بنفشه، میناچمنی، شب بو و... فرش شد .

نوربخش گفت: این فرش گلها در بوستان های قیطریه ، نیاوران ، جمشیدیه ، فردوسی، مهرگان، بزرگراه شهید بابایی و... اجرا شده است .

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک افزود : این اقدام در زیباسازی فضای شهری ، بهبود کیفیت زیست محیطی ، تاثیرگذاری مثبت در کاهش آلودگی هوا و ایجاد چشم اندازی زیبا و مفرح برای شهروندان نقش موثری داشته است .

وی تصریح کرد : در طرح استقبال از بهار نیز بیش از ۴۴ هزار پیاز لاله از مرغوبترین نوع و دارای تنوع رنگی فراوان در اواخر سال گذشته در میادین، بوستان ها و معابر پر تردد شمال تهران کاشته و به گل نشست