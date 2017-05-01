بازدید کیومرث هاشمی از اردوی تیم ملی تکواندو و جودو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، رئیس کمیته ملی المپیک در ابتدای بازدید از اردوی تیم ملی تکواندو که با حضور اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون همراه بود، با کادر فنی و تکواندو کاران اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی دیدار و گفتگو کرده و برای آنها در رقابتهای پیش رو آرزوی موفقیت کرد.

وی در این دیدار گفت: تکواندو همواره در رقابت های بین المللی جزو رشته های مدال آور و موفق بوده و قطعا در بازی های کشورهای اسلامی با توانمندی که در بین مربیان و بازیکنان آن سراغ داریم این رشته خواهد توانست با مدال آوری های متعدد خود موجب خوشنودی ملت بزرگ ایران و ارتقا رنکینگ کشورمان شود.

کیومرث هاشمی در ادامه با حضور در اردوی تیم ملی جودو و دیدار با کادر فنی و ملی پوشان حاضر در اردو برای جودوکاران اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی آرزوی موفقیت کرد و گفت: بدون تردید با مدیریت خوب و تلاش وافری که در مجموعه این فدراسیون سراغ داریم این رشته به روزهای اوج گذشته خود باز خواهد گشت.

وی ادامه داد: جودو حتی با نفرات محدود خود نیز در بازی های کشورهای اسلامی شانس مدال دارد و اگر چه آنها رقبای سختی در این بازیها دارند ولی از انگیزه بسیار خوبی برای جدال با حریفان و کسب سکو برخوردار هستند.

سپس منصوری سرمربی تیم ملی جودو به ارائه گزارشی در خصوص روند آماده سازی جودو کاران و رقبای احتمالی آنها در بازیهای کشورهای اسلامی پرداخت.

در خاتمه کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک از تجهیزات جدید خریداری شده برای سالن های تمرینی و بدنسازی آکادمی ملی المپیک که در حال نصب بود بازدید کرد.